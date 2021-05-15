傳媒報導，被定罪在囚人士的親友每月有至少2次探訪的權利，惟赤柱監獄更改探訪時間，由現時朝9晚5，5月17日起改為只限下午2時至5時。

理由是赤柱監獄還押在囚人士數目持續上升，探訪室資源有限──正因資源有限，更應放寬一點時間和方式，如今是取消上午時段，豈非更不便？對服刑人士及家屬不公。不准保釋被還押者數目大增，有目共睹，很多民主派人士因「初選」未審先囚，也有不少抗爭者是重判的，甚或奔父喪者更遭留難，最後一刻才作有限度放行瞻仰遺容……

時見被判刑以Ｘ年計的年輕人，生命中最寶貴的日子及前途被摧毀，很難過。父母家人都嚎哭：「社會無情！政府無良！頂住，好快過㗎咋！」……有被告男友向她大叫：「等你出來結婚！」

「等你出來……」──也等報應不爽。冥冥中陸續出現了。

當然，不止今日，世上有不少冤假錯案，亦有不少牆外人是堅貞地「等」的。信手拈來一宗往事：上海成名的一代「青衣祭酒」顧正秋（1929~2016年），她1948年帶團赴台灣表演，誰知上海解放，被迫離鄉長留台灣。蔣經國追求未遂，她嫁予財政廳廳長任顯群，一直避忌低調，委身相貌平平的男人，他逃不過太子因丟臉報復，抓捕判囚7年。當紅的顧正秋放棄星途，為繫獄丈夫做小菜探監，等他出來……後當局不准任在台北做生意及露面，二人從此在一偏僻農村務農維生。任有原配，顧終生是他重婚的外室，死後亦不得合葬……

人倫，父母子女兄弟姊妹夫妻愛侶手足好友……有等你的人、有人可等，有愛，都是不幸中最大幸。