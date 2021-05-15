親愛的，

你小時有沒有被媽媽迫着唸這首詩：

「慈烏失其母，吖吖吐哀音。晝夜不飛去，經年守故林。夜夜夜半啼，聞者為沾襟。聲中如告訴，未盡反哺心。百鳥豈無母？爾獨哀怨深。應是母慈重，使爾悲不任。昔有吳起者，母歿喪不臨。嗟哉斯徒輩，其心不如禽。慈烏復慈烏，鳥中之曾參。」

詩的確寫得不好，但那日聞懲教署反對志偉奔喪，還建議派員拍攝，以網上瞻仰遺容替代，不禁想起這首詩。迫人「親歿喪不臨」者，你說「其心不如禽」是不是罵得好！

重孝，是中國傳統，但至親逝世，需要藉喪禮哀悼的空間，卻是中外皆然的人道感情。早前英女皇皇夫逝世，孫兒哈里王子會否從美返英奔喪，逗留只數天是否過於匆忙，也為他國民關注。因疫情限制，女皇獨自坐在空蕩蕩的教堂裏長椅一隅，哀傷而守禮。哀悼至親是人性的尊嚴，無分貴賤，同樣須得大家尊重。本城空中「中西文化交流」之名，官府人員卻表現得這麼粗野，欠缺基本人性的觸覺。志偉此時只是還柙候審，懲教不仁，便往法庭申請保釋，那是他的權利，准與不准，由法庭開庭定奪。

我聞庭上律政司司長代表表示，願以人道理由不反對他的申請，但申明不是在法律理據上讓步。不反對是正路，說明原委亦無可厚非，然而法官同意及接納便可，誇讚其「very compassionate」——「富同情心」——卻令人側目。什麼時候，做依照基本人道精神應做之事已要嘉獎？還是省卻法庭麻煩才是真正理由？不反對短暫保釋奔喪，是基於人道原則行事，與律政司代表是否compassionate無涉，至若還要稱very compassionate，那倒是法庭失言了。守原則是應分，同情心是施與。一字之差，天堂地獄。

我知道你會說我太嚴厲了，吹毛求疵。但在這種事上我們要認真的，因為我們說的是人性的尊嚴在一個社會或國家制度上的地位。特別在這個時刻，當無人願見此地變成一個黨性大於人性的社會，不願法庭要倚賴懲教署、律政司對前來法庭求濟助的被囚人開恩，才能保持法庭素來崇尚的價值。

守住人性，才會終於找到光，滅絕人性，我們只會在黑暗中浮沉。

13.5.2021