第三世界紛紛向「富裕國家」—— 即除中國外，白人現霸權和前帝國主義國家如英美等伸手索取疫苗。

本來不要緊。但聯合國秘書長和來自埃塞俄比亞的世衛頭目譚德塞，態度惡劣，毫無禮貌，聲稱所謂富裕國家，有向貧窮國家分享疫苗的「道義責任」。

笑話。蓋茨和朱克伯格，俱美國首富。加州洛杉磯滿街都是露宿者。蓋茨和朱克伯格沒有打開莊園豪宅、讓加州的露宿者和貧民進來分食其食物紅酒、以及打開夾萬分享其現鈔的任何道義責任。

若想共享一點財富，不是不可以，但要「走程序」。例如，貧民可以聯同學院的知識分子，connect主流傳媒和黑命組織一起，四年一度的選舉，由黑命貴率先在幾十個城市掀起暴動，文職左膠留守輿論和思想，將拜登和賀錦麗送入白宮，再宣布大幅加稅，印鈔派錢，那時就可以實現美國式社會主義大愛分享。這就叫做遊戲規則。

不過即使拜登和有印度裔血統的賀錦麗看見印度要求疫苗，即時的反應也是耍手擰頭的叫印度過主。

第三世界國家需要注射疫苗，否則影響國際往來。但是西方一些知識分子，正在醞釀疫後的「國際秩序大重整」（Great Reset）理論。這就要將第三世界戰後獨立貪污腐敗、無法當家作主的「失敗國家」（Failed States）名單劣績，徹底大清算一次。

由戰後尾巴最先翹高的「不結盟運動」那一堆國家算起，穿插食人總統阿敏、曾經赤柬的柬埔寨——這個國家現在做了中國的附庸，經濟發展反而不錯——曼德拉之後的南非，還有什麼南蘇丹、索馬里、津巴布韋，由真正的政治學者、經濟學家、人類學家講清楚：西班牙人將天花帶去南美、清教徒在北美屠殺印第安人、澳洲佔奪土著領地等等，連同第三世界不斷叫囂的索償，坐下來，由西方國家領袖，撇開聯合國，手持一小瓶疫苗，告訴這些失敗者（Losers）：「這許多年，你們無賴夠了，也失敗夠了，你們不要臉，是你們的事。我們生為白人，並無原罪；閣下貴為有色族裔，但不要裝B扮天使。疫苗在我們手裏，也就是在你們又嫉妒又怨恨又不斷用腳投票將子女財產湧塞進來的西方白人文明這一邊。我們決定：今日起將世界從頭分等級劃界別，疫苗可以按你們的痛苦指數、評定平時國格，或贈送或折扣賣給你們，條件是，Damn you，接受我們的Reset。」

錢鍾書說得好：凡可憐人，必有可恨之處。