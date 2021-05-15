當日肥佬黎的「每日一蘋果，無人呃到我」口號，看來是說得太老實了。當你的蘋果成為「禁果」，說出了真相，喚醒了良知，人們便會發現自己表面身處天堂伊甸，其實卻是一無所有、毫無保障、赤條條的生活。於是這種人最終只會被逐出伊甸，但相信我，留下的人同樣辛苦。

蘋果看來隨時都會被人強行摘下來，肥佬被拉、保安局還要引用《國安法》凍結其股份資金；但記住，肥佬至今仍未定罪，甚至仍未開審，一個疑犯原來已經可以被國安法凍結名下資產，香港人又明白自己的赤裸處境多一點了。

下一步是甚麼？其實問也是多餘，我們面對的政權是崇尚毛澤東的，毛澤東的一首詩，教導你如何進行政治鬥爭。「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，顛覆了傳統的「窮寇莫追」的智慧，也就是所謂「將革命進行到底」。

套用到香港，就是要徹底解決香港的問題，而傳媒，或者直接就是《蘋果》，便是要解決的問題。

所以由拉黎智英、搜查蘋果報館開始，我們不知道下一步是甚麼，但只能肯定，步步進逼，直至跌落懸崖。

今天《蘋果》的處境，就是一艘鐵達尼，本來是一艘航向未來的大船，盛載了人們對未來世界美好的夢想，也吸引了各種人物登船航行。現在，冰山出現了，甚至已經撞上了，船上的人這才發現，原來這是一艘鐵達尼。你問自己，你會如何面對？

逃生是人之常情，就算爭相搶奪珍貴的逃生艇位置，也無人能夠指責苛求。我們可以歌頌留下不肯棄船的船長偉大，也可以佩服至死仍然盡忠演奏樂曲的音樂家豁達，但誰也無權要求所有人要跟循他們的標準。否則便成為魯迅所謂「吃人的禮教」。

所以我非常抗拒「逃兵」、「明哲保身」這些道德詞語，如果只有淹死的Jack才叫偉大，那麼難道你要譴責一直躺在木板上的Rose「獨善其身」嗎？

這艘船撞上了冰山，這或許是宿命般的悲劇，我們無力阻止，只能問自己，是否已盡了心力去演出每一幕故事，再提醒自己，別把悲劇變成惡俗的鬧劇。