詩人戴天不幸於日前去世，享年八十四歲。與多倫多的陳韻文通電話，得知他最後的一些情況。

陳韻文當天還去看戴天，傍晚六點多才離開。當時戴天情況還很好，頭腦清醒，反應敏捷，還和她開玩笑。她回到家休息一下，十點多接到療養院電話，說要送戴天到醫院急救，原因是突然低血糖。

哈哈一笑，人間別過，這就是戴天。

戴天狀況一直還好，晚年住的是高級療養院，每月要近五萬港幣，他得到很好的照顧。他說可請朋友來吃飯喝紅酒，朋友也常來接他出去吃飯，上下樓有電動輪椅車。

戴天天性樂觀，見人打哈哈。早幾年回香港，他說是「告別之旅」，意思是最後一次回來。他輪番和文化界朋友見面，有一天林行止先生約吃午飯，飯後我送他回酒店，和他聊到傍晚才離開。我屢屢想告辭，他都不放我走，他就是喜歡聊天，公事私事，上天入地。

我也約舒非和馮偉才和他在蘇浙同鄉會吃飯，他說這次回來已在那裏吃了十幾餐，我們都笑說，誰叫你有那麼多朋友。

戴天在公私兩方面對我影響都很深。他寫的詩﹑散文﹑短評，我都長期追讀，得益匪淺。回歸前天地圖書主辦香港長篇小說獎，我請他擔任評判，他一口答應，後來我才知道，他已經十多年不做評判了。後來劉以鬯﹑鄭樹森﹑黃繼持﹑黃子平都鼎力支持，共襄一場盛事。

大概九五年，有一晚我們一起吃飯，他問我有沒有移民打算，我說我都沒什麼條件。他問有沒有一層樓，我說有，他說那就夠了，一半投資，一半生活。半夜回家，叫醒太太，徵得她同意，次日戴天介紹律師給我，搞了十個月，就此移民加拿大。

戴天一句話，促成了我全家移民，這也是命中注定的事，可以說，戴天改變了我一家人的命運。與人交往，貴在真性情，戴天大情大性，永遠坦蕩蕩待人，有幸和他交往，親炙他的風采，真是一生幸運。