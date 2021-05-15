傍晚時分途經香港公園，白羽黃冠的小葵花鳳頭鸚鵡三兩結隊，呱呱叫着在頭頂飛過，有的落在樹頂，有的棲在花間，一眨眼工夫又前後左右飛，有的越過花園道，落在Murray酒店那棵花開正盛的節果決明老樹上，採花吸蜜，非常熱鬧。前些日子去為老樹拍照，適逢鸚鵡來採花，便也拍得幾張花間鳥，很好看。

香港公園的樹林裏棲息着許多這種葵花鸚鵡，據統計有一百多隻，那片樹林是牠們的大本營，每天早上出動，傍晚回巢，白天就在香港半山區活動，附近一帶大廈的天台枝架上也常見牠們棲息的踪影，覓食觸覺特別靈敏，有朋友過年在陽台上放了幾盆年桔，有天給小鸚鵡發現，三兩一群飛來，擇熟而食，不一會，幾盆年桔就被牠們吃得七零八落。但小鸚鵡長相討喜，食相也有趣，揀飲擇食，行為雖很惡劣，卻令人好氣也好笑，引為趣談。這便跟人類一樣了，順眼的人，做什麼都順眼，不順眼的人，做什麼都不順眼，後者若是個男人想討好女人，女人怎都覺得他是在性騷擾。如果這小鸚鵡換作大烏鴉，飛到你家吃桔，打死都有份。

跑馬地一帶也多這種鸚鵡，每天黃昏，山光道馬會網球場後面的樹林裏就見牠們飛來飛去，一邊飛一邊呱呱叫，非常熱鬧，令人想起黃永玉先生在一幅鸚鵡圖邊的題字：「鳥是好鳥，就是話多。」好在此鳥野生，吵得自由奔放，話雖多，卻不跟人學舌。比人難得。