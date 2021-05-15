面書的芭蕾達人神通廣大，不知道從什麼地方找到許多珍貴現場片段，貼上平台和有心人分享，短短幾分鐘，來如春夢去似朝雲，往往令人悲喜交集。這天貼了十年前蕭菲紀蓮在《瑪儂》第二幕的獨舞，地點如無猜錯應該是米蘭史嘉拉劇院，最後一次演繹艷冠群芳的交際花。當其時她基本上已經脫離古典，全職風馳現代舞壇，忽然宣佈重穿足尖緞鞋，隆冬的日子跳三場足本《瑪儂》，不折不扣盛事一宗，可恨年年這個時候我都在南洋小島和家人過節，只好眼白白吞口水。吃不到的葡萄是酸的，心想與Massimo Murru拍檔，冇得睇唔係太大損失，而且既然唔嫁又嫁，不排除稍後會在巴黎或倫敦捲土重來，屆時伴舞的不論是Nicolas Le Riche抑或David Hallberg，才算金童玉女旗鼓相當。唉，痴心妄想啊，她不但從此沒有再續芭蕾緣，隔幾年連現代舞也不跳，五十歲生日一到掛靴告別舞台，逍遙自在做海洋環保專家的跟得夫人去了。

唸中學有一堂中國文學，唐詩宋詞課本除了例牌的李白杜甫柳永李清照李後主，居然還包括杜秋娘的《金縷衣》：「勸君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時，有花堪折直須折，莫待無花空折枝。」背得特別熟，不是因為懂得詩中奧妙，而是因為邵氏影片《新不了情》有首插曲移花接木，靜婷方逸華合唱，原聲帶唱片日聽夜聽，連後段接續新填的「空折枝，恨已遲，情難寄，夢無依，年華似水逝，不忍再穿舊時衣」也耳熟能詳。看着紀蓮永遠不再的舞影，同時讀到《台灣蘋果》實體版停印的消息，塵封的歌不期然響起。