三先生有兩個兒子，邵維錦和邵維鋒，六先生也有兩個，邵維銘和邵維鍾，為維字輩，名字之中各有一個金字旁。

維銘像媽媽，很有福相，一直笑嘻嘻地，也被六先生派來香港學製作，他覺得那麼辛苦的事做來幹甚麼？在新加坡享清福多好，住大宅，出入有人接送，新加坡小食也好吃，不一定要來香港享受鮑參肚翅。來了一陣子之後說向六先生說還是新加坡發行的工作較適合他，很技巧地告辭回鄉。

維鍾樣子和六先生一模一樣，不笑起來令人生畏，來到香港時已是方小姐抓了主權的年代，一切支出都是她來批准，維鍾住了一陣子之後，說薪水太少了，再下去可能要向方小姐申請per diems呢。這句英語是每天出差津貼的意思，外國工作人員來港，除了工資之外都可以領取每天多少錢當零用。

兄弟兩個都是聰明人，沒有正式與方小姐衝突，只拗着不再住下去，六先生也沒他們的法子。

三先生的大兒子就比較喜歡製作這門工作，帶了太太及兩個兒子舉家來港，在影城對面直接花父親的錢買了一間豪宅，手頭闊綽又買跑車又買遊艇，過着自己喜歡的生活。

和哥哥同時來的有邵維鋒，他是第二代中長得最英俊的成員，人很高大，性格又和母親一樣溫和，還沒有結婚，要有多少女朋友都行。

但愛情專一的他，早年邂逅了一位國泰的空中小姐，認識之後便一直在一起，絕不拈花惹草。

家裏對這位對象是反對的，認為他可以娶個富家小姐。那時候邵氏也和許多新加坡的大家族結交，許多女兒們都鍾意嫁給他，但維鋒從來不看她們一眼，最喜歡的是跟着哥哥出海釣魚。

平日在片廠中也愛結交各個部門的小人物，向他們學習各種技巧，當中最好的朋友是負責爆炸的阿劉，兩人時常結隊成行，外國的攝影隊來港時，一有爆炸場面他就跟着去開工。

片廠中有一個部門，讓阿劉製造他的炸藥，一天忽然發生意外，把整個部門炸開，在最緊急關頭，也只有邵維鋒一個人衝進去把阿劉搶救出來，阿劉進院時每天去探望，等復元後照樣跟着他開工。

穿着最隨便的維鋒，在片廠中任何一個人遇到他都不會連想到他是大老闆的兒子，出入清水灣那條路，他買了一輛日產二手車，非常愛惜，去到那裏都離不開這輛破車，到最後回新加坡時還千方百計地把車子運回去，修理完了再修理。

回到新加坡，邵維鋒繼續和這位英文名字叫Diane的女子來往。後來，Diane生了一場怪病，手指和腳趾的關節腫了起來，行動更是不便，家裏又催他娶別的女孩子，維鋒很孝順，並不違反父母的命令，但也頑固地拒絕。

這個關係一直維持了幾十年，到了最後，Diane已經不能走動，去看病時，維鋒照樣駕着他那田輛破車，替她打開車門，揹着她去看醫生，一直不離不棄，這種情愛，寫成劇本，也沒有人相信。

Diane的母親叫沈雲，是演員金峰的太太，金峰是潮州人，與沈雲演舞台劇時認識結婚，金峰也紅極一時，和多位明星合作過，像鍾情等，但也從來未搞出緋聞，是位好好先生。

在一九七一年，本身為邵氏基本演員的他，借了給韓國申相玉拍過《啞巴與新娘》，得了第九屆金馬獎，很少人知道他的父親是中國電影化粧界的一代宗師方圓，方圓是典型的藝術家，蓄了全白的鬍子，每日修剪，是一位美髯公，在《船》1967一片開始時粉墨登場，如果大家重看此片便能見到他。

金峰和我合作過《遺產五億元》，在日本拍此片時每天用潮州話相談甚歡。沈雲則在拍《女校春色》和我成為好友。

沈雲是位賢妻良母，供養兒子到波士頓去留學。第一次飛去探望時兒子說給她一個驚喜，準備了被單和野餐用具，沈雲問說去那裏，兒子也不答。

一路，來到一個寬闊的公園，找到一角，鋪了被單，讓母親躺着看着雲朵，旁邊有一支交響樂團做露天表演，這種情景在香港何處覓？沈雲愛上了波士頓，舉家移民，在那裏開了一家中國餐館謀生，食物出眾，許多美國的政界人物都前去光顧，成為當地名人聚集的場所。

到了後來，方圓和金峰相繼去世，沈雲也聽到女兒Diane在新加坡走了，就回到東方，邵維鋒為她買了一間豪華公寓讓她安樂晚年。

至於維鋒現在在幹什麼，他照樣在邵氏大樓上班，到了假期和他最好的法國老友Jacques出海釣魚，過着平凡又優閑的生活。