被凍結的，何止芝蛋。

今時今日想紅過MIRROR，靠雀仔按摩，要紅過雀仔按摩，出了一道凍結芝蛋，雀仔四散飛。芝蛋漢堡到底是名物。

有些東西，你預期了會發生，有些風雪，你明知會來，但到真正發生的時間，還是會打噴嚏。天沒有塌，但壞了心情，因為你是人。

像每星期日這篇有點長度的文章，總不可能睡醒才決定寫什麼。盡量早些想好題目題材，組織一下腹稿，多醞釀再好好寫。無奈朝來寒雨晚來風。忽刮起預期但驟至的鬱悶，便有頭髮亂了的悵惘。不想寫原本的了。

頹了一會，又趕緊重新收拾好自己，和心情，不為什麼，為了可以繼續下去，挺直自己。這時候，挺直自己最緊要，想想壞了的日常何其多，且還會繼續，便覺得泰然的照常營業，才是最佳辦法。

前天讀到一位鄧校長的話，長見識了，他問：「一人一票才公平公正？」說一人一票的選舉才是公平公正，只是民主的「迷思」。

朋友在面書分享，才得知他的高見，說「一人一票民主有幾個假設：一、每個人智商都是一樣的；二、所有人都是理性的；三、每個人都能預測未來情況。但實際上不是這樣。」禁不住本能反射留言：「UpMud7」。

沒有醍醐灌頂，只有黑人問號，原來欲加之罪以外，還有欲加之假設。德先生有假設每個人智商都一樣，所有人都是理性，還要有先知預言能力嗎？

要否定民主、否定一人一票，何必挪用莫須有，搬一位政治哲學老祖宗出來便可，他從來討厭民主，又夠名牌，他叫蘇格拉底。

蘇格拉底不認同一人一票，比誰都更想完善民主選舉制度。

在《理想國》(Republic) Book Six，蘇格拉底和一位叫Adeimantus的大叔對話，問對方「如果要航海，你會找誰掌舵？任何阿茂阿壽，還是受過航海訓練和教育的人」？大叔答，當然是有專業資格的人了。蘇格拉底便問：「咁點解大家覺得係人都識得判斷，懂得揀誰來管治國家？」

他的意思是，投票是一種技術，該受過一定的教育和系統訓練，才令人懂得投票選賢能的。不是憑賀爾蒙、輕信巧言令色、因蛇齋餅糉福袋，去影響投票意向的。一人一票的民主瑕疵，在歷年新聞報導，在一些阿伯阿婆被問如何投票可見一二。記得有年，又係投票日，有個阿婆在鏡頭前說：「我唔識佢哋㗎，話車我去吖嘛，冇所謂啦，阿婆喇我都，唔通賣咗我咩。」這就是蘇格拉底說的，無差別民主的缺憾。

這一票，和一位看過政綱、考量過社會需要、分析過從政者品格能力的人之一票，竟然一樣。

蘇格拉底問的，是”intellectual democracy and a democracy by birthright”之別。某程度，他的想法和做父母要考牌一樣，認為投票也該有資格。18歲就平白可以投是不合理的。（未夠18歲但夠intellectual，他反而認同吧）

從這個角度，可勉強理解鄧飛校長說，「每個人智商都是一樣」，「所有人都是理性的」民主前設之弊，不過蘇格拉底提出選舉智慧要達標，選舉理性要有水準，卻沒有要求人人水平一樣。無論如何蘇格拉底從不要求選民要「能預測未來」。

如果人人都高智商、又理性，仲有能預測未來，還用投票嗎？

如果一個地方大眾都是盲毛，被圈養洗腦成盲毛，民主決定便成了盲毛的集體多數暴力。很多極權國家，元首都是一人一票選出來的。

只是不by birthright，by intellectual level的話又如何釐定？選舉又是否會變成，由決定「理智資格」的人來決定了選舉結果？

然後我們又回到邱吉爾說的，民主不是個好東西：”Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time…….”

蘇格拉底辯論，是希望民有智，最憎民主的不是他，是不想民有智的制度。

總記得畫家黃永玉的軼事，他的萬荷堂養的小狗，有一隻叫科學，一隻叫民主，自己天天照常營業。

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