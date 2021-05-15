這個標題，是港台自取。在沒什麼人關注的五四當日，竟然由梁太太梁唐青儀帶頭扯旗，在港台舉辦五四運動102周年活動。升旗禮現場豎着幾條直幡，除「澳門回歸」、「香港回歸」、「開國大典」、「改革開放」外，赫然發現驚心怵目的「文革發動」，也在其列，瘀紅色底白色大字，何其諷刺又何其寫實。

港台版文革進行中，何必再在廣播大樓獅子山下再懸直幡，公告天下？小鳳姐又要出場唱：何必呢？何必呢？

內地毋忘五四運動，將之收縮到反帝國反封建主義，再放大民族主義，五四精神遭閹割到剩下愛國愛國再愛國，屏蔽部份真相的撒謊口技，讓識者欽敬欽敬再欽敬。內地能做的，香港未必能做。香港人提起五四運動，只為當時北大校長蔡元培，爭取釋放「鬧事」學生，用來對比前年大學校長在反修例運動中作佛系處理。

有些事情，內地能做，香港做了怕水土不服。在上有所好，下必甚焉風潮下，必然執行過頭。好端端的，掛「改革開放」就out了，重提「文革」，還要加「發動」，就太in了。受過文革殘害一代，六七十歲而已，也是上岸中立深深藍主力，重提文革在香港發動，心有餘悸，這要動搖他們香港繁榮安定信心嗎？

左丁山專欄曾半開玩笑似的說，出席儀式的民政事務局局長徐英偉、台長李百全都是番書仔，不熟悉文革是什麼一回事，不足為奇。至於梁太太，是一顆蕃薯仔，不大了了，為自己也為老公刷存在感而已，這是我說的。

其實不必分「番書仔」、「中書仔」那麼細，如今一大撮中生代，對民國史也是「蕃薯仔」一枚。與我同齡的同路人，在香港未「方方面面」泛政治化之前，於雨傘之後，曾經問我：文革大革命究竟改革了什麼文化，跟文藝復興有得比嗎？媽啊，我記得當時O完了嘴，收回毒舌，不怒反笑說：「文化？豐富囉，復興又創新了唯毛獨尊文化、批鬥文化、舉報文化、分化文化、六親不認文化、老師老竇下跪文化、紅衛兵文化、東西廠文化、樣板戲文化、 自殺文化、毀滅文物文化、毀滅知識份子文化去人性化文化、踩火炭馬戲團文化、鬥地主文化，對不起，我對你說、說、說不完。 」

所以啊，處長啊，局長啊，梁太太啊，踩了文革紅線都不知道，雖然內地對文革又對評價「改革」了，畢竟還是一個不方便多提的瘡疤，這些精忠報國動物，能不能再廢一點？