近日，教協會長馮偉華發表〈民主倒車〉一文，批評人大常委修改香港選舉制度，將教育界選委由六十席砍至三十席，以往的個人票更完全取消，「硬生生以代表性極低的團體票來取代」，形容為「開民主倒車」。

馮偉華的觀點並非創見，類似「開倒車」的比喻，早見於鄭若驊接受彭博訪問時所說：香港像一隻越來越偏離軌道的船，應該走回頭路，然後才繼續前行。既有律政司司長面向國際一錘定音，馮偉華的比喻只是弱弱的迴響而已。

勢估唔到，一篇普普通通的文章，竟引出香島中學校長鄧飛一篇潮文，題目是水蛇春咁長的「一人一票才公平公正？民主的迷思與教協的謊言」。鄧飛稱馮文「完全暴露出教協民粹主義的思想」，又說：「馮偉華認為一人一票的選舉才是公平公正⋯⋯只是民主的『迷思』。」接着鄧校長諄諄善誘，向讀者解釋「迷思」何在。

原來他認為一人一票民主有三大假設，即「每個人智商都是一樣的」、「所有人都是理性的」、「每個人都能預測未來情況」，但實際上不是這樣。鄧校長指出「絕大多數人並不具有明辨是非的能力」，對關乎民生的重大議題「欠缺知識與理解」，投什麼票，只是受媒體風向、候選人口號和偶發事件所影響，所以一人一票根本不代表公平公正。

一人一票民主背後有此三大假設，真是聞所未聞，希望鄧校長不吝賜教，告知這說法出自何經何典。翻查資料，鄧飛在中大唸書時，原來擔任學校辯論隊隊員，是1996年度香港大專辯論比賽最佳辯論員，贏得1997年香港大專辯論比賽冠軍，辯才理應甚佳，為什麼這篇潮文會甩皮甩骨到一個點，令智力正常的讀者會懷疑撰寫此文的人，應該是弱智的呢？

鄧飛想批評西方認同的民主，其實有很多方法，比如他可以自豪地說：中國自古以來不講西方民主制，我國所謂「民主」是指「人民之主」。他還可以引經據典，搬出《左傳·襄公三十一年》穆叔的一句話：「趙孟將死矣，其語偷，不似民主。」意思是趙孟說話輕浮苟且，不似「民之主」，應該好快釘蓋。（咦，今天望之「似民主」者又有誰？）

不過引中國經典也有問題，因為我國執政黨的領導思想是馬列主義，源自西方，跟什麼中國傳統八竿子打不着。不怕，鄧校長大可「以夷制夷」，援引柏拉圖《共和國》的反民主理論。

柏拉圖認為民主制不如君主制、貴族制等，理由跟鄧飛有同有異。同者，是柏拉圖也認為大眾無知，容易被巧言如簧的人哄騙，讓不稱職的人當上國家舵手；異者，是柏拉圖主張讓專業的來，只有精通管治之道的哲學家才能執政，而鄧飛則認為親建制團體已有資格。

如果選舉要公平公正，必須符合「每個人智商都是一樣的」、「所有人都是理性的」、「每個人都能預測未來情況」三大要求，請問團體投票如何比個人投票優勝呢？按照鄧校長的邏輯，愛國團體成員應該先做智力測驗，抵達智商門檻才能投票，對不對？一般愛國人士智商多少，我不敢說，但以鄧校長今日的智力，原諒我講得白一點，肯定是沒資格投票的人。以下是證明。

鄧校長在他的鴻文中，先後七次（包括題目）強調馮偉華說「一人一票的選舉才是公平公正」，是七次！鄧校長整篇文章也是反駁這個論點。但非常不幸，查馮偉華原文，人家原來從未說過這句話，馮只是寫：「亦有些教育界中人，明知這（按：指人大修改選委制度）是加強操控，打壓民主，卻反過來說修訂可減少單一團體壟斷，須知一人一票，只要選舉公平公正，誰人當選全由選民多數決定，何來壟斷？」

我相信有中學生中文程度的人，都懂得「須知一人一票，只要選舉公平公正⋯⋯」這句話，跟「一人一票的選舉才是公平公正」根本是兩回事。鄧校長，不服來辯；不辯，請馬上向馮偉華道歉，承認自己扭曲別人觀點，否則你根本沒資格為人師。洋洋灑灑寫了一千五百字，原來只為了暴露自己的智商，我表示無限同情。