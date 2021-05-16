以巴領土爭端，可以用中國模式定論是非。中國的領土爭端原則，就是「自古以來」如何如何。以色列自古羅馬時代以來是猶太人的領土。在中東這個地區，基督教和猶太教比穆罕默德創立的伊斯蘭教早六百年。若以宗教文化為標準，以色列猶太人對於這片土地，自古以來更是主人，更有支配的地位。

美國支持以色列，是天公地道的事。首先，以色列的價值觀與美國為首的西方相同。以色列講人權，以色列的猶太文化崇尚理性科學，以色列是一個優越的高端國家，有全球第一流的科技發明。以色列男女平權，軍隊裏還有女兵，以色列不會禁止女性受教育，從來沒有對女童施行割禮，不會將通姦的婦女用石頭來活活擲死，不會將同性戀者判死刑。

以文明和野蠻的界線來判斷，中東那一塊地方的領土，在猶太人和阿拉伯人之間，界線應該畫在什麼地方，這是耶穌降生之後一直不可能界定的問題。對於沒有可能解決的問題，只能放在一邊不理，然後看大格局、大文明、大場景。由一個大字而觀之，以色列是人類文明史上正確的一方。

其餘細節，不必理會，要了個公斷也不可能。因為在細節的層面，以色列軍隊或有過一些濫殺平民的行為，但巴勒斯坦那邊對猶太人的仇恨和屠殺，有更長的歷史和更多的佐證。

以色列和巴勒斯坦之間，到底誰對誰錯？很簡單，去美國叫一個女性主義者站出來，純由女權的角度，即刻有一個邏輯的結論——在左膠的世界裏，一切政治道德爭議，只簡化為種族和性別兩大規條。但是西方白左女性主義者，遇到這個問題，即刻顧左右而言他，這是左膠的偽道德主義最令人作嘔的醜陋面之一。

放眼整個中東，以色列只有九百多萬人口，周圍阿拉伯世界人口有幾多？哪一方是雞蛋、哪一方高牆？

若說以色列的科技遙遙領先，所以是高牆，那麼為何兩千年前猶太和阿拉伯的起跑線一樣，以色列的對家的「文明」，沒有孕育出科學？

追問下去，左膠的面目開始猙獰，就會為你拋上「種族主義」的文革式帽子。

所以不必與這等人爭論。以下是以色列國際級女科學家的名字：工程師Yonina Eldar、Ester Segal、Rachel Sharon ，數學家Elette Boyle, Esther Seidel。她們不戴面紗，也不是哪個油王酋長的第三四個妃妾。