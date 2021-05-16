買賣股票嘅傳統理論係講求企業盈利、現金流、負債比率、業務增長；然後計市盈率、市賬率、派息率、全部有數得計，一言以蔽之，公司盈利增長與息率最重要。不過呢套學院派理論，今時今日，已經被新一代人視之為老套，例如測股市準，買股票致富嘅老友何車，前幾日在蘋果專欄講中國建築，話P/E低，派息好，值得買入。左丁山將段稿傳建築界高層睇，呢位高層話：「可惜依家冇人理會呢啲傳統悶股，人人追求高增長科技股，建築係血汗生意，冇型冇款，基金經理睇唔起。」

係囉，自從美國股市有咗Greenspan Put概念之後，二十幾年來炒股已經有範式轉移，由上述理論（統稱基本分析）轉移至聯儲局主導，格林斯潘、貝南奇、耶倫及當今之鮑威爾，歷任聯儲局總裁皆以貨幣政策影響股市，加息減息為市場主旋律，股市聞減息即喜，聞加息即愁，公司盈利增長雖然重要，但利率走勢更有影響力；本來以前有GDP高增長，失業率下跌消息，視為好事，股市應該有正面反應。21世紀市場就調轉，聽到就業人數大幅增加，失業率下降之時，股市就會跌，因投資者驚怕經濟過熱，通脹升溫，此後聯儲局會上調利率也。反之，當失業人數上升，經濟陷入衰退時，股市本應跌，但新一派投資者就預期格林斯潘及後來接班人主政的聯儲局會調低利率，股市於是上升。

自2008年之後，經濟增長好，股市跌，經濟看似衰敗，股市升，大家都只睇利率預測行事，不顧其餘，最近股市波幅大，有震盪，就係反映經濟勢頭好，預期通脹升溫啦。

睇利率上漲，科技股就遭殃，恒生科技指數、納斯達克指數大跌，傳統銀行股，反而抗跌能力高。炒股如炒中資股，除咗識得紮馬（基本分析）及拳腳功夫（走勢及宏觀調控、QE）之外，還要多讀唐詩宋詞！中國素有文字獄傳統，文人下筆不小心，會有殺身之禍。現代中資老闆識得讀詩，興之所至，偶引幾句又會跌落地獄，好似美團（3690）老闆大股東王興在社交網站貼出唐詩《焚書坑》，就立即闖禍，令美團股價連跌十日，市值蒸發1200億，令彭博專欄作家任淑莉指出：在中國賺錢，就不要當詩人！美國有個馬斯克，鬧乜都得，中國有任志強、馬雲、王興，講多句就死得，以後學炒中資股，為防後知後覺，要讀埋唐詩宋詞，唔識中文嘅基金經理慘矣！