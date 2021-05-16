卡加利有一條「香港街」（HONG KONG RD），近日被發現街名金屬路牌被整個拆走了。這世上會有哪種人對「香港街」看不順眼，欲拆之而後快？其實一點也不難推測。已有個人及一些機構報了警，希望卡加利警方能查個水落石出。

我把這則消息寫到網上，沒想到有人竟如此留言：「其實整塊咁嘢，會唔會暗裏令當地加拿大人唔鍾意？會唔會比（俾）人感覺有侵略性？將心比己，如果廣東道被改為China Road，畢打街被改為北韓街，香港人自己又有乜感覺？」

留言者似乎認為「當地加拿大人」拆走路牌的可能性頗大。留言者站在香港人角度評論事件，貌似理性、中立，但偏偏跳過了最重要的第一步：了解真相。坐在那兒胡思亂想，然後把自己的胡亂想像當作事實，實在要不得。不知道他口中「整塊咁嘢」的主語是誰？他認為誰整了這個路牌？

其實路牌所在地，是舊軍營Currie Barracks，舊軍營遷址後，當地被發展商改建為民用住宅，為了紀念軍營歷史，附近的街道、公園等，均以與加國參與的戰爭有關的元素來命名。「香港街」是為了紀念二戰時期，約2000名加拿大士兵遠赴香港，支援香港抵抗日軍侵襲的一段悲壯歷史。歷史上稱為「香港保衛戰」。換言之，街名的由來是加國為了紀念自己的歷史，紀念犧牲的戰士。所以拆路牌的不會是「當地加拿大人」，也不可能是香港人。

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