上週六晚ViuTV重播《英雄本色》，今天為Mirror着迷的新世代，不知道多少人看過？若只能從八十年代港產片選一部看，我會選《英雄本色》。此片不但展現出強烈的時代精神，更示範了如何承先啟後，擔當香港文化的樞紐。

《英》誕生於一個每天有奇蹟、人人相信「明天會更好」的年代。電影團隊由導演到演員，簡直可組織「失敗者聯盟」：狄龍被合作多年的邵氏拋棄，周潤發是著名「票房毒藥」，吳宇森陷事業低潮。現實中最紅的，反而是戲內最膠最乞人憎的張國榮。

Mark哥一角最初屬意林子祥，但林過檔德寶，新藝城就想讓鄭浩南演（角色叫Mark，也因為是鄭的洋名）。但鄭浩南因演出《刀馬旦》撞期，陰差陽錯，角色終落在執三攤的周潤發手上。結果不被看好的《英》，竟破盡香港票房紀錄，威震東南亞，令周潤發鹹魚翻生，還間接捧紅後來專門惡搞他的周星馳——沒有《賭神》，何來《賭聖》？娛樂圈的人真的很難不信命。

大凡經典必然不是無中生有，須植根於文化土壤，滋養於現實生活。吳宇森這經典之作，就取材自六七年同名粵語片《英雄本色》，也融入強烈個人情懷。本來擅拍喜劇的吳導，事業好幾年卡住了，鬱鬱不得志，心境完全反映在Mark哥金句：「我衰咗三年，就係等一個機會，要爭返一口氣，唔係想話畀人聽我威，只係想話畀人聽，我唔見咗嘅嘢一定要自己攞返！」

今天重看《英》，最使人感慨的一幕，可能是Mark哥在山上望着香港夜景，忽然有感而發的神預言：「真係估唔到香港嘅夜景原來咁靚，咁靚嘅嘢一下就冇咗，真係好唔抵。」除了這句話，《英》的世界與今天香港還有一共通點：Mark哥在楓林閣大開殺戒，陳同佳在旅館謀殺，同樣因為港、台缺乏引渡令而逍遙法外，分別是殘障人士Mark哥回港要自食其力，甚至卑躬屈膝替反骨仔大哥成開車門，而佳哥則大喇喇住在安全屋，由香港納稅人供養。

無論香港是否明天會更好，每逢失落迷惘的時候，都希望你會憶起以下一幕。豪哥說：「以前嘅嘢，過去咗㗎喇！」Mark哥答道：「未過去，我仲未死！」