香港娛樂潮流改朝換代。

你去到adidas ，海報換了素人，門口不見Eason。但奇怪的是，你仍然會入去購物。沒有了Eason原來沒有影響你購物意欲。

現在香港最紅最潮最多fans的是誰？MIRROR和ERROR。我知道許多人不服氣，畢竟他們無法接受，有人會用黎明或者周杰倫的演唱會去交換MIRROR尾場！更不明白，為何堂堂獎門人回巢搞笑以為馬到功成，誰知成為笑柄。究竟發生甚麼事？

並不是香港人放棄了那些香港前輩明星，而是這些前輩明星放棄了香港人啊。那些上神枱的阿哥阿姐，還有多少時間留在香港？他們更新最密集的絕對是微博，或者抖音。他們最關心的「日期」並不在香港人的月曆，而是在內地的。

香港市場太細，無法養得起他們龐然大物。既然他們離巢久了，而香港人仍然有娛樂的需要，當然要找人填補空隙。那為甚麼就是選中MIRROR和ERROR？

喜歡MIRROR因為唱得睇得還要後生勤力謙虛，讓許多當年迷戀黎明的朋友，重拾這種追捧偶像的戀愛滋味。喜歡ERROR的朋友，更是「古怪」，鍾意他們夠真夠ERROR。他們毫不避諱在記者面前講自己的醜聞、講一些在其他傳統藝人眼中是破壞形象的話題。他們調笑胡鬧少少鹹多多趣，最新奇的是，連訪問他們的記者都笑到很心滿意足收貨。

你多久沒有看到這種藝人的魅力？

有人不滿他們低俗教壞細路更指責Viu沒有社會責任，come on，你當自己係火星來的嗎？今日香港要講到「教壞細路」的媒體，數到2047都輪不到ViuTV吧？香港藝人有個通病，一紅就縮，自設禁區樣樣收口忌諱，樣似打Botox靈魂也似打Botox，僵硬侷促。形象愈是完美，愈是和市民有距離。市民喜歡ERROR，因為他們不斷犯錯，不求正確。

犯錯見真情，正確的說話，香港人還聽得不夠多嗎？他們當然不是完美，因為香港只有選舉制度才是「完善」了的。

ERROR的193串TVB實在是替香港人出了一口烏氣。這啖氣香港人實在積壓已久，今天ERROR代表的不單是純粹的娛樂，更代表香港人終於可以打破大台的壟斷，甚至讓人看到趕TVB落神枱的可能性！