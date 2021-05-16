三月十日，香港市長鄭月娥幕客陳智思回答香港電臺記者，談到其主母明年會否求連任：「目前，她要做好本屆政府的工作，絕無時間考慮連任問題。」四月十一日，前市長梁振英上無綫電視節目《講清講楚》，也說：「我還沒有決定是否參選求復任長官。只要能為國為港服務，任何職位我都會做。」梁振英、陳智思之言，同樣說了等於沒說；訪問二人者，也都是明知故問。

誰都知道，梁振英不是「還沒有決定」，只是等待習近平決定；鄭月娥也不是「絕無時間考慮」，只是等待習近平考慮。兩人都吃着碗裏，瞧着鍋裏，但一切要聽號令，還要裝作一切自我主張。二零零五年董建華市長之「腳痛求去」如是，二零一七年梁振英市長之「家庭為重，不求連任」也如是。

現在，習近平治下，為求大陸、香港「一國兩制」不變形，不走樣，連制定「兩制」原形原樣的《香港基本法》附件都完全改寫了。從此，垂涎市長交椅者，須先經一個什麼委員會審查資格，才能參選，而委員會成員由現職市長委任。或曰這會有私相授受之嫌，鄭月娥說：「不會的。資格審查委員會開會時，現任長官如求連任，自當避席。」其實避不避席都是一樣。委員會審查的結果，那裏由委員會決定。總之，大家都要聽黨話，跟黨走；而黨則要聽總書記話，跟總書記走。光芒萬丈的習近平思想始終引領着我們前進！