這天小朋友問我：看陶傑專欄，說香港還是「白區」，「白區」是什麼意思？

我先稱讚小朋友求知慾強，然後告訴他，這個「白區」的意思，香港大把人不知道，雖然這是一句共產黨用語，但我擔保那些口口聲聲要搞愛國教育的人，包括什麼教育局長、建制派精英等，都說不出個所以然來。

所謂「白區」，就是國共相爭，打得你死我活的年代，共產黨對國民黨管轄區的稱呼。

相對共黨佔領區的紅，國民黨的地盤就是白。共產黨到了白區不敢大方行事，做的都叫「地下工作」，共產黨到了白區也就變成「地下黨」，一點不能張揚，必須偷偷摸摸。那時紅店都在山溝溝裏，大城市都是白區。後來做了國家主席的劉少奇，就是當時共產黨「白區工作」的負責人，因為後來的「革命教育」令人以為在白區工作的共產黨員，死掉的都是烈士，活着的都是叛徒，所以做了國家主席的劉少奇，到了「文革」年代就變了叛徒和工賊，被打入大牢，一命嗚呼。

在「革命教育」中，白區是人間地獄，民不聊生，因為國民黨實施的都是白色恐怖。所以香港的泛民碰到些什麼事情，不要開口閉口「白色恐怖」，這就色盲，不瞭解歷史了。至於香港是不是白區，你去問從紅區過來的人，十之八九覺得是。只是今非昔比，共產黨到了此地，不用偷偷摸摸，沒有生命危險，只是處處看不順眼，日子過得沒有老家順心，畢竟顏色不同。有一天把它徹底解放，讓祖國山河一片紅，那才最好。