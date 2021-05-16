前日才與台灣朋友談些項目，誰料自大陸淘寶橡皮艇疑人偷渡入境後，全台大停電，台灣蘋果日報停刊，疫情大爆發，一波未平一波又起？港人來不及了解陰謀陽謀，自家也災難重重……

人們努力工作，私產也有被凍結危機，揭露真相的良心傳媒一一遭整治——亂世，撐一天是一天，調適平常心，否則抑鬱症。

通宵修訂校對2本小說，完工了，雪櫃中有人送我好些石榴汁、蜜桃汁，加入阿布泰買來的梳打水，真好喝，又解悶。因為「蜜桃」，就想起笑話和悲劇。

先說日前（5月13日）是777生日，64歲了，還在晚年種植社會仇恨？而閑來無事點算廣告之餘，689種桃，摘下9個拍照，「送給所有今天生日的朋友」。賀壽？雙方都好戲，坊間笑話一則，看過就算。

而中國歷史故事《二桃殺三士》，最早記載於《晏子春秋》。

春秋時代齊景公帳下三員大將：公孫接、田開疆、古冶子，戰績彪炳但恃功而驕，晏子建議國君消除禍患。設局賞賜三勇士兩顆珍貴桃子，由於無法平分，便「比功行賞」，武人很笨，爭認忠誠勇猛，阿接阿疆各拿一桃，古冶子拔劍而起，說他曾在渡河時為護主，斬殺了來犯的巨黿，是保駕大功！二人自覺不如，還遭晏子明讚暗踩，一氣之下自刎，古冶子見別人受辱犧牲也不好過，終亦自刎身亡。二桃殺三士，是挑撥離間兵不血刃的心術，也是condom們的悲劇，三墳為記。

當然，今時今日的桃子不怎麼樣，也沒有質素高的勇士猛將，他們把利益分贓豈非更省事？爾虞我詐，只提供世人吃花生的材料吧。