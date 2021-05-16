續昨文。話說五月四日在香港，尤其是在香港電台搞五四運動紀念活動，完全是挖肉攞瘡生。出席貴賓貴人強調青少年要學習五四運動精神，打醒十二分精神吧，想洗人腦袋者，腦筋先要清晰，別讓「受洗者」對已成往事的事實產生好奇心。

1919年發生過什麼事，本來也沒那麼多人提起勁去挖掘，正如合約有如過期歷史文件，在沒有契約精神的專權者眼中，以致只看眼前一畝三分地者，也不再有任何意義。

你要提五四，大家就一起「五四」去吧。五四運動觸點，是北洋政府在一戰後巴黎和會以「戰勝國」身分，同意列強把山東權益歸於日本，由學生帶頭發起「時代革命，光復山東」，最火爆一幕是火燒趙家樓，痛毆無能腐敗份子章宗祥，隨後全國民眾加入，遊行示威罷市罷工罷課。這是「事件」，至於「精神」，離不開事發四年前興起的新文化運動，隨五四而偏地開花。

何謂五四精神？愛國主義為根，出於愛國、出於民族自強，提倡文化思想多元，包容不同政見，學術自由化。經當今政權整容後，略去了「科學」與「民主」兩塊贅肉，只掛着愛國民族主義見人。五四加一得六四，「六四風波」這一粒歷史長河下的細沙， 行動與精神完全是五四2.0版，學生提出反官倒、反腐敗、民主改革，同樣出於愛國，當時發起學生確實宣稱掛着五四精神行事。

以結果論，過去一直被史書過份「妖魔化」的軍閥政府，尚且怯於群情洶湧，拒絕簽署凡爾賽條約，被毆打的章宗祥以及親日代表曹汝霖陸宗輿下台。至於肯定過五四運動，永遠偉光正的共和國政權，則讓天安門血流成河而「沒有死一個人」，下台的只有趙紫陽。

我偉光正愛國愛港特區民政事務局長，期望青少年多多回顧歷史，學習五四精神；敢問一句，歷史喔，是否同樣要毋忘六四，學習愛國學生的精神呢？否則的話，有些「運動」歡迎借鑑，有些「風波」回憶有罪，還說什麼精神？分明是精神分裂，人格抽離，思覺失調。

歷史的傷口，本已結疤成肉，挖開來，會再度發炎成瘡。這時候，又要請小鳳姐出場，高歌：「往事不記，往事不理……怎可分開假與真？」要整頓香港教育者，先記住光榮歷史「明亮背影有黑暗」啊。