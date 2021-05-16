自從半年前養成去莎士比亞打書釘的習慣，時不時有意外之喜，上星期眼睛在書架漫遊，就瞥見一個幾乎忘記了的名字：Nora Ephron。對一般人來講，艾芙朗是浪漫喜劇編導，原名《當哈里遇上莎莉》的《90男歡女愛》當年是最佳拍拖節目，因為它而拉上天窗的男女多不勝數，跟着還有《緣份的天空》和《網上情緣》，如今踏入收成期的小資或大資，甜蜜記憶裏泰半疊着西雅圖不眠夜的影子，就算終歸未曾登陸美國，景點留下約會的足跡。說出來匪夷所思，這些名震一時的影片我全部沒有看過，它們面世的一九九幾年，正忙於當巴黎遊客，窮兇極惡搜集法式民間故事，根本沒有閒情顧及其他。所以艾芙朗在我心目中一直是《老爺》那個妙筆生花的專欄作家，而不是大殺荷里活的電影人，縱使《茱莉對茱莉亞——隔代廚神》那麼開正戲路，也缺乏白紙黑字的親切，感覺上不是同一個人。

讀她第一本書《雜交大會的牆花》還在新加坡，如何發現的已經忘了，牙牙學英語的小鬼頭鑽進陌生的紐約不但沒有迷失方向，竟然還津津有味，更是名副其實的迷思。買第二本《瘋狂沙律》可能身在加州，也可能是臨離開老家那段日子，接下來期期看《老爺》倒十分肯定——學生訂閱有優惠，收到拆開來單單把鼻子湊上去聞新鮮的油墨味也值回書價。出版第三本《胡寫八道》和A蜜運中，他天天不是博赫斯就是卡夫卡，很為我的低俗嘖嘖稱奇，我不甘示弱：「你不也沉迷《踎低噴飯》和莫名其妙的科幻小說嗎？簡直只許州官放火不准百姓點燈！」但他堅持Philip K. Dick是高檔文學。