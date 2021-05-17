謊言就是謊言，不必等，不必靠日後言行認證，憑常識判斷，以往績為準，從人性揣度，便知道有幾分真，當然，要看話是誰說的，詐騙累犯講話，「信者恆不信」，IQ偏低也不會信以為真，EQ爆棚，情緒不為世情所動，也許會對大說謊家有寄望。

以上超前預測，在無真憑實據之下妄議政府，大概也有可能在發布假新聞吧。

說的是國安法。最初的最初，市長說只會牽涉一小撮人，敲邊鼓紛紛重複那句名言：「沒犯法的，就不用怕。」如是者等於說：「怕的不是現行犯，就是準犯人。」

市長在國安法確立，到完善選舉制度，又一再表明要整頓教育、傳媒到公務員體系，什麼都拉扯到國安法。「只牽涉一小撮人」，如果也屬於「消息」、「資訊」、「新聞」，市長會不會作法自斃？

最新代表作是勞工及福利局長羅致光長篇大論，論基於國家安全「也許或者必然」不排除會取締某些職工會登記。某你的天啦，某職工會首當其衝的不外乎職工盟、教協、醫管局員工陣線。不管《職工會條例》說什麼，為勞工爭取福利，處理勞工糾紛，怎可能完全不牽涉到政治。當罷工已成為罪名，集會必然非法，剩下一把口表態就是社會責任。

醫管局員工當初要求封關，是出於專業判斷，封不封關在市長大腦內卻關乎政治。教師因政治因素被DQ，教協要不要發聲？一開口又拉扯到國家安全。前民主黨大腦、神童局長羅致光，IQ稱得上十分之高超，可惜人一舔，腦就殘。

不說還不知道，原來勞工福利局新增月薪18萬優差，專門負責監督哪一個工會干犯國安法；教育界大學校長已扮演了黨委角色，原來勞工界也有黨委進駐，試問今後誰敢為勞工發言？資源不為勞工福利着力，心力都用在國安，多少權益都以國安之名，行壓制言論之實。

最恐慌的恐怕是爭相愛國的局長們，只為保住職位，證明尚有存在價值，才會超速設定無邊無際的紅線。正如被政治耽誤了綜藝事業的湯家驊，一直上電台接受訪問，聲稱任何工會只要「行得正、企得正」，應該無所畏懼。正是因為想「行得正」，才會惹火吧。他自己才最應該畏懼好不好？

「平生不作虛心事，夜半敲門也不驚」這句古語怕也用不着了。當權者利用恐慌管治，加害者也是受害者，大家一起在夜半怕有人來敲門，告你危害如此危險的國家吧。