看見屈穎妍新作〈30年間的秘密〉，以為又是篇狗屁不通的爛文，誰知越看越震驚，隱隱覺得她被「雞付寶教授」譽為「港版魯迅」，未嘗沒有道理。屈氏鴻文以去年囊括四項奧斯卡的《上流寄生族》作引子，指出電影看點，在於「導演奉俊昊是上世紀80年代在街頭掟過汽油彈的大學生」，繼而筆鋒一轉，形容那時代韓國大學生，「是不是有點像當日黑暴的年輕人？」

屈穎妍指出，特區政府可向南韓政府學習「怎樣把年輕人從『吃完飯去掟汽油彈』的日常中拉回來，重踏正軌」。她寫道：「據說，韓國政府在暴亂後，在各城市興建演藝學校，讓年輕人在那裏各展所長，有唱歌的、有演戲的……幾十年後，韓國再沒有汽油彈，年輕人都以韓星、韓劇、韓風出現，甚至成為世界潮流。」

興建演藝學校就可「止暴制亂」，促使一國領導世界潮流？心智正常者都知道此乃謊言，是「虛假訊息」。若屈穎妍相信這個「30年間的秘密」，就不必戴頭盔寫「據說」。「據說」是據誰說？立論越出人意表，論證就必須越嚴謹，才有足夠說服力。如今屈穎妍提出怪論，卻馬馬虎虎以「據說」兩字含混過去，明顯不想說服讀者，似乎是「別有用心」。

文章發表於大公報專欄「妍之有理」，欄名似乎暗示：大家研究一下，就會發現有理。我們稍微研究一下，便知道南韓成功的原因不是「秘密」，正常人皆知是極權倒台、南韓民主化的結果。奉俊昊掟汽油彈的年代，是1987年六月民主運動後。那年盧泰愚發表「六二九」民主化宣言，同年以公投通過新憲法，恢復總統民主選舉。往後數年軍政府仍然當權，奉俊昊就在這個背景踏上「勇武抗爭」之路。

根據屈穎妍的提示，特區政府要學習南韓的地方，並不在興建演藝學校，而在通過新憲法，推動鄧飛校長嗤之以鼻的「一人一票民主」才對。屈女士繞這麼大的圈子，來暗示這個人盡皆知的「秘密」，可謂用心良苦。可惜這建議很難實行。但如果政府能興建更多按摩院，倒是能夠把阿蛇從「飯都唔食去邪骨」的日常中拉回來，重踏正軌的。