過去一周是傳媒黑暗期，852郵報解散變回游公子一人獨撐，黎智英被凍結資產，台蘋只剩下網絡版，大紀元的梁珍遇襲，香港電台也是繼續刪片換人進入新管治年代。

危險經已在前面，或者冷靜下來，嘗試找尋這些暗箭冷槍，有無軌跡可尋？

對付不同的傳媒機構，敵人會使用不同的兵器。

對付依靠商業廣告營運的媒體，譬如852郵報，用游公子的講法，他們被列入黑名單，一直收不到很好的廣告效益，無奈解散。

689之前也用數頭版廣告的方式對付《蘋果》，也是希望嚇走廣告商，斬斷媒體的資金來源。No Money No Talk。

但這種方法也有很大變數，因為香港出現了「黃色經濟圈」，不怕政治打壓，即使比不上大財團的資金雄厚，但還是能吊一下鹽水，延長死期。

另一類機構，沒有商業壓力，用抽廣告的方法便無效，所以要用第二把刀，便是更換領導層。

香港電台最為直接明顯，Now和有線也是如此，所以才會有「問得咁Mild」的現象，也才會有「抽起出了街但唔啱聽的新聞古仔」。

換人也有不同的效果，有些機構換人後立竿見影，迅速墮落淪陷；有的仍能勉力維持，或許因為換入的人實在太「忠誠廢物」吧。

有的機構用錢買不到、想換領導層又無從插手，所以選擇用最粗暴直接的方法，就是解決提出問題的人。

譬如對付《大紀元》的梁珍，用了最卑劣的襲擊恐嚇方法，當然收到最大的威脅，你也不會指望今天的警察可以破案吧？

但另一方面，敵人用這些攻擊肉體的方法對付記者，是否代表，他們無把握從法律起訴、財政壓力這些「見得人」的方法施壓呢？

目前為止，政權仍未直接用《國安法》對付傳媒的報導，是仁慈？還是未找到縫隙？由於時間的關係，已經準備了另一款武器，就是快要面世的「假新聞」法例。

即使傳媒已經避開不談國家主權問題，但只要你報導的新聞不符官方意願，都可以用「報假新聞」來整治。磨刀霍霍，只等流血。