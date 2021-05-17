美國有反托辣斯法案，由來已久，近年美國社交網站坐大，如FB、Twitter竟可以禁止/封閉大人物帖文，有規管言論自由之嫌，引起美國政府關注科企壟斷。中國現在亦大搞反壟斷，監管機構隨時約談阿里巴巴、美團、騰訊，嚴禁科企之「二選一」政策。中美同樣反壟斷，好公平喎，有網民話唔好有雙重標準，貶中揚美。

中美反壟斷，表面相同，其實內裏當然有雙標！美國標準係受調查公司可以聘請律師團隊、遊說公司、公關公司與司法部周旋，搞對抗，拖拖拉拉打幾年官司，期間股價未必受影響，而且大股東可以隨時批評監管不公平，諸如此類。

中國標準就係官府一出聲，官媒配合批判，大老闆要立即跪低叫一聲「喳！」，跟住被召（即約談）受訓斥，公司更要出聲明感謝政府監管機構，誓言配合國家政策。大老闆呢？邊度會好似美國人咁仲要多聲氣呀，即時低聲認錯，韜光養晦，跑去三亞休息休息啦！

王興5月6日在他於2007年創立的社交平台「飯否」貼上章碣唐詩「焚書坑」：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書」，即時引起諷刺中央之揣測，股價大跌。王興在5月9日急急解畫，講美團最危險的對手往往不是預料中的那樣，美團外賣的最大對手看起來是餓了麼，但更可能顛覆外賣的卻是沒關注到的公司和模式。王興馬後炮亦言之成理，秦始皇焚書坑儒，以為殺絕知識分子、讀書人，世上便無人可以顛覆秦皇霸業。誰知道儒生遇着兵，走夾唔唞，唔識字嘅陳勝吳廣兩位小農，突然率先起義，打死罷就，繼而有唔識讀書嘅劉邦項羽作反！王興竟然為自己社交平台改名「飯否」（廣東話：食飯未或食唔食得？）以配合美團外賣生意，幾有學問，戰國時代，趙國勇將廉頗年老欲為國一戰，誰知被棄用，後人惜之，辛棄疾詞「永遇樂：京口北固亭懷古」末句：「廉頗老矣，尚能飯否？」王興不老，當然能飯，但美團市值大蒸發，不知王興是否食難下咽？