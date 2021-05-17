新香港據說由「愛國者」統治，上至市長下至公安無不「愛國」。但不知為什麼，他們崇洋入骨。比如說，公安頭目曾艷霜寫英文錯誤百出，與屬下通訊，偏要用英文；新香港政府其他部門，內部通訊十九也英文是用。當然，中、英都是香港法定語文，但「愛國者」為什麼偏愛英文？

中共全國港澳研究會理事田飛龍最近與百通社記者暢論香港：「當年英國以普通法、英語等制度與文化，塑造殖民地對英國的忠誠。」其實新香港最高級官員，何嘗不還是致力推崇英文。就以今年的法律年度開啓典禮來說，律政司長鄭若驊、終審法院首席法官張舉能，一身黃皮膚，卻偏要用英文致詞，似乎說說英文就等於新香港法治與英治時代無異，殊不知英國普通法之施行，在於法律之用，不在語言。今日香港分明已改行中共之法，何必還扮外國人講英文。

更有甚者，是新香港市長出席國際場合，動輒就講英文，毫無愧色，當年董建華、曾蔭權、梁振英如是，今日鄭月娥也如是。宋仁宗年間，知制誥余靖奉旨出使契丹，只因曾習外國語，用蕃語作詩獻契丹國主，回國之後，即被御史彈劾，說他「失使者體」，貶知吉州（《宋史》卷三百二十）。舊中國官員不會口口聲聲「愛國」，但知道什麼叫做國家尊嚴；新香港官員聲聲句句都是「愛國」，卻以說英文為榮，即使英文不好也如是。也許，這並不奇怪。新中國現代漢語都是以英文為模範的。