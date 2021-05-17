中年師奶在家煲韓劇，說迷上了小鮮肉男主角，看戲看得心如撞鹿，卜卜跳。聽了那個小鮮肉的名字，我兩眼茫然，她則越說越興奮，臉泛紅暈，眼有春露。看着有趣，便笑着跟她說，人生找到新目標，生命有了新意義，恭喜你。

當年韓國男星Rain來香港開演唱會，朋友的女兒跟同學結伴去看，回來說前幾排的好座位都給一幫老阿姨包下，老阿姨們頭髮染得五顏六色，在台下跟着Rain從舞台這邊奔到舞台那邊，如影隨形，如癲如狂。Rain在台上奔得滿身大汗，一把扯開襯衫，露出黑黝黝的結實胸膛，胸膛上的汗珠如雨點彈出，灑到台下，台下的老阿姨們如獲甘露，尖叫後幾乎昏厥，嚇得坐在後排的小朋友觀眾目瞪口呆，空氣中全是阿姨的荷爾蒙。

或許有人會說我如此敍述有年齡歧視，那就真的冤枉了。這種趣事，很有力地證明了一件事情，就是世界需要鮮嫩的偶像，鮮嫩的偶像可以討得不同年齡層的粉絲歡心，從小妹妹到老阿姨，個個心為之動神為之往，荷爾蒙為之激發，那就一門心思，天大的事都只有偶像的事，再無其他值得分神，於是紛爭由此減少，社會必定安寧，即使有煩惱，也不過是見到偶像臉上生了兩顆暗瘡，或者擔心演唱會買不買得到黃牛票。就憑這一點，想想都令人心馳神往，還怎麼會怪老阿姨春心動呢？