疫情在印度火速急轉直下，就地於街頭火葬不幸死者的照片所見；處處火光紅紅簡直人間煉獄。

照片當然不可盡信，一張照片抵消千言萬語，以資作為實證的世代，早已離逝。

每日數十萬的染疫個案，以千計不幸離逝的印度百姓，情況難堪。

本地不少報導：印度死者急劇增加，火葬場超負荷，甚至連續燒屍高溫影響，火葬儀器被燒溶或電路不通。家屬只好將屍體置公園，路邊隨便用柴燒⋯⋯

香港人筆下，以本地所見的香港慣常作標準，並未了解印度人死葬的儀式與方式；莫以歌連臣角火葬場的設施作為標準，筆者今天提供的照片攝自去年，跟普遍印度教徒處理死屍相同的尼泊爾加德滿都，當地至宏偉靠近恆河支流的火葬場之一。

二十多年前，九七年來過，沒有今天的威煌，已是旅遊參觀重點，除非閣下顧忌，不然私人導遊必安排參觀火葬日程。不似今天非本國人、非印度教徒不得靠近火葬區，只能隔河，在對岸的觀賞台參觀，那些年的觀賞區設置在火葬位置上一層，距離極近，得以巨細靡遺看完一場送別塵世的莊嚴。

火葬地點必須建於恆河或其支流水邊，僧侶念經朗誦後，家人親友依依惜別，點火燃燒，燒成灰燼，掃落聖河河水，流向永恆。

火葬場露天，火燒台極簡約，燒屍體以三種物料，分別在價錢：

高級：檀香木，或同等貴重木材。

中級：一般木材，等同柴火。

低級：禾稈草。

無論木材價錢高、中、低，還是至低廉的禾稈草，反正一把火，肉身成灰掃入河內，隨波逐流轉眼與河水混成一體；帝王將相，販夫走卒，不理種性婆羅門還是賤民，殊途同歸！

情況緊急，位置不足，未能在恆河水邊火葬，就地在街頭，在公園，甚至在自家門前後園燒屍情不得已；然而港人大驚小怪視為不可思議的「用柴燒」，實屬正常不過，情況若再惡化，火化用的禾稈草都不足夠，尋不着，才算至慘痛時刻！

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