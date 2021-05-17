以色列和哈馬斯交火，仇恨猶太人的偽大愛左翼知識分子總有幾個會禁不住現形。

CNN僱用的一名作者拉賈（Adeel Raja）表態：「當今世界，需要一個希特勒。」

二〇一四年世界盃，拉賈在推特表示，在世界盃決賽中肯定支持德國隊，唯一原因是「希特勒是德國人，他對那些猶太人做得很好。」當時推特並未因此言論，取消這個人的帳戶。

拉賈又在推特號召德國人喚醒內心中的希特勒，甚至直接發文喊「希特勒萬歲」。有此前科，CNN仍僱用這個人為專欄作者。

在西方知識界，以巴衝突是一個很情緒化的複雜問題。一方是伊斯蘭的巴勒斯坦人，另一方是猶太人。許多嘴巴裏討伐以色列的所謂知識分子，其實有一股仇恨猶太人的意識。德國左翼作家格拉斯（Gunter Grass），以小說「錫鼓」和「狗臉的歲月」著名，生前大力支持巴勒斯坦解放運動，但在詩作中散播仇恨猶太人的意識。八十歲前夕，他終於承認：第二次世界大戰期間，曾經加入納粹後備軍。以色列政府宣布格拉斯是仇猶主義者和種族主義者，以所謂自由主義包裝，列為不受歡迎人物。

但西方的自由派長期將「排猶」（Anti-Semitism）與所謂極右派連結而並列。右翼荷里活演員兼導演梅爾吉遜（Mel Gibson）即為被打擊的目標之一。吉遜拍過耶穌釘十字架的受難曲，將其中殘酷虐殺耶穌的過程以現實手法呈現，電影上映後也被指為隱性煽動對猶太人的仇恨。然而，在以巴衝突的「論述」中，左翼蓄意淡化以色列面對的敵對勢力如伊朗曾經屢次聲稱要「將以色列在地圖上抹掉」的長期戰略，他們認為：以色列是高牆，整個阿拉伯世界是所謂雞蛋，定性之後，一面倒的譴責所謂高牆。

仇猶的基因，不分左右，在西方許多人的血液和骨髓裏潛伏。極右的仇猶，很容易識別。左膠的仇猶，卻用平等和大愛偽裝。

但是以痛苦的歷史記憶而論，猶太人的被迫害遠遠深重於阿拉伯人。中國可以因自一八四〇年以來受到的列強侵略史，在西方左翼知識界中贏得長期的偏𥘵和某種「中立」的體諒，但對於猶太人的立國夢，西方左翼的選擇和批判嚴厲得多。

以色列和阿拉伯之間的領土是非，雙方俱有過激的暴力，並無標準的對和錯。但今日以色列炮擊對方的戰略要衝，至少先警告平民疏散，以色列不是塞爾維亞，也不是納粹，只有CNN和推特這種機構，定期露出其真面目。