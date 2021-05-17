當年參加「香港保衛戰」的2000名加拿大軍人，主要來自溫尼伯榴彈兵團（Winnipeg Grenadiers）及皇家加拿大來福槍團（Royal Rifles of Canada）。這場戰役中，毫無作戰經驗的年輕士兵死傷慘重，290人戰死沙場，剩下的絕大多數成為戰俘被送往集中營，受盡虐打和奴役，直至三年零八個月之後，日軍投降才重獲自由。

二戰結束至今快80年了，參加「香港保衛戰」的老兵所剩無幾。2016年5月，軍營有一個頒獎禮，頒發紀念獎章給三位參加「香港保衛戰」的士兵。我有幸去觀禮，年齡最大的老兵Ralph MacLean已經96歲了，不知他現在還是否健在？

若干年後，所有歷史的參與者、創造者都會隨風而逝，命名一條街道，只是提醒世人不要忘記歷史，不要忘記那些為保護和平而付出代價，甚至犠牲生命的人。

從極權國家移民來到加拿大，卻無意了解加拿大歷史，連一條紀念二戰士兵而命名的街道都容不下。這種劣質移民，根本是文明社會的破壞者。

「香港街」街牌離奇消失後，已有組織去信卡加利巿長、亞省省長，以及國會議員等，希望事件能引起輿論重視。

國會退伍軍人委員會主席MP Bryan May表示對事件深感遺憾，敦促卡加利警方全力調查。

希望案件早日水落石出，涉案人能得到應有懲罰。長遠則希望所有文明國家在吸納移民時，能把是否崇尚普世價值作為重要遴選準則。

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