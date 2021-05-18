香港會變得更差嗎？

以前董建華硬銷「香港明天更好」，今天香港人很實際，只要明天不會變差，已經很好了。

傳媒已經打壓得潰不成軍，還可以更差嗎？

有人認為不會更差，因為即使國安法的紅線無處不在，但畢竟都只是集中在敏感政治話題，或者侵犯別國領域主權的範疇。所以他們很有信心，只要不接近國安法的禁區，做一些民生教育環保這些「安全領域」，應該不會更差。

是嗎？一個習慣了用權力解決問題的人，真的能忍得住手，在「其他」領域讓你用公開文明的方法解決？

內地近日發生的「成都49中」學生神奇墮樓事件，最能說明那種劣質的權力解決問題的方法。

第一是隱瞞，死者的母親趕到學校，卻被拒諸門外，不許接觸遺體。學校的閉路電視「碰巧」監控不到跳樓這段時間的影像。成都地區的媒體被要求閉嘴不許跟進報導。明明是發生在市內的新聞，市內媒體反而「鴉雀無聲」，無人敢報。甚至連學校相關負責人也一律封口，完全密閉間。

第二是鎮壓。因為校方的隱瞞，激起許多家長和同學的義憤，他們聚集在學校門口抗議，要求「真相」。結果當地警察大舉鎮壓、拘捕抗議人士。

第三是歪曲。網絡有五毛黨「帶風向」，指控跳樓事件背後有外部勢力介入，那些聚眾要求真相的人都是「有組織有預謀」，目的就是要借機搞亂中國。甚至有人從聚集在校門的人士的外在衣飾，就判斷人家是「外來搞事份子，除了沒有戴頭盔和口罩，簡直就和香港那批港獨份子一模一樣」。

第四是統一，死者家屬本來認為事情有可疑，官方卻很快指出「家屬對死亡原因無可疑完全無異議」。

結論是，一宗學生墮樓事件，表面上無關政治敏感紅區，但實際操作，就和處理國安大法無兩樣，消失的輿論監督權不會突然復活，任何質疑政府的操作都和境外勢力有關。打人的警察只會繼續打不同的人。任何領域都不許「異議」。當習慣了隱瞞，誰還需要真相？