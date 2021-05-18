凌晨5點鐘，警察在麼地道設置路障檢查可疑車輛。突然，一輛由緬甸臺轉入麼地道的私家車撞上執勤中的警車。警察要求私家車司機做酒精呼氣測試，發現司機有飲酒，但酒精含量未超標。結果，警察只向私家車司機發出警告，司機及乘客均獲准放行。

看！香港警察多友善！誰說香港警察不友善？我還以為司機必然面對兩項控罪之一，一是醉酒駕駛，二是清醒襲警，兩項控罪必獲其一。誰知甚麼事也沒發生，警察揮一揮手，友善放行。私家車撞上警車，警車損毀大不大？司機難道不需要賠償？原來撞警車比撞其他私家車更容易解決問題。正常情況下，一輛私家車撞向另一輛私家車，被撞車輛的司機會不會輕易讓撞車者離開？至少也要讓對方承認責任，再就維修方案達成協議吧？

整件事，我只是刻意漏寫了四個字：中港車牌。沒錯，撞向警車的私家車，掛着中港車牌。至於撞警車的司機及車上乘客獲友善對待，與那塊中港車牌有沒有直接或間接的關係，就不得而知了。我們只可以憑邏輯去推理，當警方正在執行任務的時候，若有一輛掛着普通香港車牌的私家車突然衝出來，撞向警車，司機會不會被控襲警？連鐳射筆胡亂揮舞一下都有可能被控襲警的香港，用私家車撞向警車不是襲警是甚麼？不是意圖阻止警察執勤，又是甚麼？

同樣是普通香港司機，司機是黃色或藍色，待遇又會不會全然不同？

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