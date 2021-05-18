到陸羽飲茶，見到大業張如常一個人坐在佢張長枱睇書，呢次唔係讀「資治通鑑」嘞！問佢睇那本新書，大業張話：「內地出版嘅簡體本明朝歷史書，我讀過一次，依家再翻閱。」真係服咗佢，人地上茶樓睇報紙，佢就不停咁讀「硬書籍」，以歷史書為主，大業張話讀史讀到驚，中國古代皇帝對付異見分子之殘酷手段、殘忍暴力超乎現代人想像。明代皇帝利用東廠西廠錦衣衛監控大臣及士人，尤其恐怖，諗出來之酷刑，一定係心理變態，有虐待狂之惡魔先至可以發明嘅，太監可能因為一早年青時入宮被去勢，心理不平衡，愈老愈殘暴，成為虐待狂。

錢穆在「中國歷代政治得失」一書講過，明朝係中國歷史上最壞嘅朝代，虐打朝臣由朱元璋始，以後士大夫和大臣一定要跪拜，惶恐聽命，清代女真人入關，接收漢人皇帝濫權傳統，要大臣自稱奴才，敗壞士人節氣。

左丁山想唔到嘅係，到了21世紀，還有不少人甘心自稱奴才在，「皇上有命，不敢不從」，又有太監等人物，奉承上旨，篤灰不絕，將社會環境拖拉倒退幾十年，實乃清代「奴才在」之文化遺禍。香港人號稱全世界最西化，原來不堪一擊，一旦親近威權，即起「相公厚我」之念，競相爭寵，口徑歸邊拜服一言堂下，上溯明代遺風。

既服一言堂，便有思想框框，不敢逾越，去年DSE考中史，引起大風波，今年考評局完善出題程序，考中史出題，據稱四平八穩，不用考生再講述正反意見，所考試題，多關乎中古史，考生選答，背標準答案就夠，必無爭議，於是皆大歡喜，考評局唔驚被政治批判，考生背標準答案就易攞分，幾好呀！至於過往教育改革講注重思考分析，不鼓勵學生rote learning已是另一個朝代的舊事了。啲考生唔知幾鍾意，聰明仔女知道去年風波之後，近代史現代史可避之則吉，讀少啲可以慳時間，專注歷代皇朝史，有晒model answer，發達咯，但如此一來特區官員想香港學生知道1840年後之列強侵略中國史，咪完全落空？考評局唔識揣摸上意，抵鬧，楊潤雄快啲去完善考評局中史試題！