永安抬頭一看，是個短髮小妹妹，長得很可愛，圓圓的臉蛋似乎有點削，人也有點怯生生的。

或者是投緣吧，她好像對這大哥哥很放心，所以主動再問：「她們叫你為什麼不過去？你媽媽對你很好呀──」

「算了，」他道：「我在這兒看着就成。」

「但你要鞠躬呀，我見人拜山都要點香鞠躬的。」

「都是些繁文縟節──你明白嗎？都是行禮如儀，可以慳啲。」

「你不去拜？是很憎那個人嗎？」

坐在樓梯望着不遠處，還沒回應，只聽得媽媽哽咽：「永安，你不要四周走！唉，話極你都唔黐家，我都唔明你點諗──點都好，有乜想要記得講畀我知──」

外婆也紅了眼眶：「一日最憎個衰老竇，你一個人打兩份工，十指磨穿湊大個仔，供書教學……佢唔生性……」

「佢算生性喇，係前年個個禮拜唔響屋企，又同一班同學朋友上街喎──不過依家靜靜哋乖乖哋喇，阿媽得閑都會嚟探你……」

「總之就離奇啦，無端端唔見咗，無端端自殺──」

「好喇唔再多講喇！」媽媽止住外婆「發牢騷」失言，不想提也不敢提：「自殺就自殺啦，冇真相又冇可疑，總之好彩得番條屍火化又抽到個位──妤多連屍體都見唔到。」

「總之就──你驚乜？呢度都係骨灰龕，唔係篤灰龕！」

媽媽如驚弓之鳥，在小瓶插好一支膠花，用濕紙巾抹乾淨靈位上的相片，忙道：「拜完執好嘢，上去化寶爐燒衣包，等佢早啲收到嘢喇。」

小妹妹走近一看相片，愕然……

（明續）