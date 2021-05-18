北京朋友來電聊天，這一次沒有說政治，卻說母親節。我說母親節都過去一個多星期了，怎麼現在才說？他說因為老婆孩子都在外國生活，母親節那天老婆埋怨他不在身邊。他說有孩子在身邊過母親節了，不是已經夠了嗎？我馬上打斷了他的話題，糾正他的錯誤思想。我教育他，你老婆之所以成為母親，是因為你一手搞成，沒有男人，女人不會變成母親，這母親是你搞出來的，所以要慶祝什麼母親節，就是你的責任，關孩子什麼事！可見你老婆埋怨你是她深明大義。

北京朋友如夢初醒，深感交了益友，說當晚就上網郵購點什麼禮物給孩子他娘寄去。我讚他孺子可教，思想覺悟進步了，但記得不要買「淘寶貨」才好。

說到這裏，忽然想起一個嚴重問題。我問他有沒有看過最近有一個藏族歌手才旦卓瑪的視頻？才旦卓瑪年輕時有名曲《唱支山歌給黨聽》，風靡一時，如今八十多歲了，一亮相，依舊還能把這首歌唱出小姑娘聲音，令人熱淚盈眶。這首歌頭四句是：「唱支山歌給黨聽，我把黨來比母親，母親只生了我的身，黨的恩情比海深。」我跟北京朋友說，你一個共產黨教育長大的人，心裏只想西方人那套母親節，卻把比老母還重要的黨給忘了，這不是立場問題嗎？隔山隔水，我聽到電話那頭一震，零點二五秒之後，他重新冒泡說：是是是，我七月一日再隆重慶祝母親節！