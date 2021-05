二零一零年三月,中共總理溫家寶會見記者,引用屈原《離騷》「亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔」一語,現場繙譯員張璐譯作「For the ideal that I hold dear to my heart, I’d not regret a thousand times to die。」一時全國稱頌,許為「繙譯女神」,張璐最近還獲擢升為外交部繙譯司副司長。

其實溫家寶之引用《離騷》名句以及張璐之繙譯,如是早有準備,那就平常得很。即使是臨時繙譯,稱為「神譯」也未免過譽。就以「亦余心之所善兮」來說,原句並無點明「所善」的是什麼;張璐譯作「為了吾心所貴的理想」,加了「理想」的意思,句子就稍嫌太露。改為For what I hold dear to my heart,那就不損含蓄了。

又一般而言,說「後悔做某事」,英文regret之後可用名詞或動名詞(gerund),卻不會用「to + 原形動詞(infinitive)」。Regret之後用「to + 原形動詞」,十九用來表示「抱歉要告訴你一個壞消息」,例如:I regret to inform you that your application has been unsuccessful(閣下之申請,未能成功,特此奉告,歉甚歉甚)。朗文英文正誤詞典《Longman Dictionary of Common Errors》regret條下還說,「I didn’t regret to stay at home」一語不正確,應改正為「I didn’t regret staying at home(我沒有後悔留在家裏)。」然則張璐譯文I’d not regret a thousand times to die即使不必視為文法錯誤,也不能算是正規說法。正規說法是I’d not regret dying a thousand times。美國漢學家蘇庫(Gopal Sukhu)把「雖九死」句譯做I will never regret it, even if I have to die nine times,當然勝於張璐。