二零一零年三月，中共總理溫家寶會見記者，引用屈原《離騷》「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔」一語，現場繙譯員張璐譯作「For the ideal that I hold dear to my heart, I’d not regret a thousand times to die。」一時全國稱頌，許為「繙譯女神」，張璐最近還獲擢升為外交部繙譯司副司長。

其實溫家寶之引用《離騷》名句以及張璐之繙譯，如是早有準備，那就平常得很。即使是臨時繙譯，稱為「神譯」也未免過譽。就以「亦余心之所善兮」來說，原句並無點明「所善」的是什麼；張璐譯作「為了吾心所貴的理想」，加了「理想」的意思，句子就稍嫌太露。改為For what I hold dear to my heart，那就不損含蓄了。

又一般而言，說「後悔做某事」，英文regret之後可用名詞或動名詞（gerund），卻不會用「to + 原形動詞（infinitive）」。Regret之後用「to + 原形動詞」，十九用來表示「抱歉要告訴你一個壞消息」，例如：I regret to inform you that your application has been unsuccessful（閣下之申請，未能成功，特此奉告，歉甚歉甚）。朗文英文正誤詞典《Longman Dictionary of Common Errors》regret條下還說，「I didn’t regret to stay at home」一語不正確，應改正為「I didn’t regret staying at home（我沒有後悔留在家裏）。」然則張璐譯文I’d not regret a thousand times to die即使不必視為文法錯誤，也不能算是正規說法。正規說法是I’d not regret dying a thousand times。美國漢學家蘇庫（Gopal Sukhu）把「雖九死」句譯做I will never regret it, even if I have to die nine times，當然勝於張璐。