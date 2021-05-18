29、180、206、333，240，台灣五天下來本土確診988例，佔目前總確診數2260宗接近一半。由千多宗暴增到二千多，破三位數那四天，每一天就抵住之前4個月累積的平均總數。 從佔比看，會惋惜一年半來成績表遭污染了，從飆升幅度看，驚心也擔心。

驚唯一作用是警醒，叫人「小心」不只發警報，遇上大事，小心是應付方法。鹿遇上獅子，懂得驚就跑，驚而慌，驚而不恐，就不會癱軟無力，亂了步伐。因為恐慌，排大隊搶買不必要物資，為萬全的安全而身陷群組危險，再一次證明最值得驚恐就是驚恐本身。

這種話出自焦慮症患者口中，最沒說服力，可打從這幾天開始，之前偶爾無緣無故來襲的焦慮，反而沒來過，碰上大事，有因由焦慮，讓腎上腺素分泌自動維持在合理水平。這體驗，用在台灣疫情與香港政情皆可。

這陣子台灣人意志力創意力同時大爆發，收到過最有啓發性的一段是「歷史上第一次，我們可以什麼都不用做，躺在家裏看電視，就能拯救人類，別搞砸了。」也有簡潔本口號：「大家耍廢救台灣」。以前工作工作再工作，自利也利人，貢獻GDP，現在當個忠誠的廢物，看書追劇，自助也助人，點出了所能做的就是「不要動」，要不動如山，不外出買吃玩，一直困在家裏本來對很多人來說是苦事，可這麼一說，笑出來之後，又覺得沒要緊事就宅在家裏，沒有無助感，只有使命感。

也有人呼籲：「現在不是病的時候」，即使醫院沒出現確診，這時刻生病也會增加醫護負擔。天不下雨，病要來時，無人能阻，唯有加強自身免疫力，吃好活好睡好，過的好好，莫非如此。庶民沒什麼可以做的環境裏，無力感纏身，倒不如換個模式，只做一件事：充實肉身裝備精神。

另有台北大道商場捷運站清空圖，由人山人海變戒嚴似的空無一人，變成「梗圖」後，文字註釋有：「這就是空城計，嚇退了是司馬懿，也斬斷了病毒糧草供應線」、「空虛從沒如此美麗過」、「街道孤單，我們並不孤獨」。

這猶如水庫乾旱到龜裂，留下一塊塊青綠色小草，一個個吳郭魚產卵形成的圓形小洞，像隕石撞地球的痕跡，龍友拍下大量美圖，都說這是「最觸目驚心的美景」。對，幽默能救世，苦中作樂，擔心也不成為負擔。