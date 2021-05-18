上週日《六十分鐘時事雜誌》，主持人甫開場說，過去報道過不少奇怪故事，但無一比得上本集那麼怪異：UAP（不明空中現象，unidentified aerial phenomena）。UAP是美國政府官方叫法，即一般人所說的UFO。

主持訪問五人，都不是泛泛之輩，他們是：UAP官方調查團隊前負責人埃里松多（Luis Elizondo）、三位前海軍飛行員，以及一位前國防部副助理部長。調查團隊由跨界別專家組成，埃里松多向主持說：他們看到的物體沒有機翼，卻可產生600到700G力，每小時飛行13000英里，還能躲避雷達，上天入水，視地心吸力如無物，所有專家都無法解釋。

坊間很多對UFO抱懷疑態度的人常說，UFO不外乎汽球、無人機、國防機密科技、幻覺、謊言，甚至說是雷達失靈。但以上說法都難以解釋2004年11月14日的怪事：那天除了有美國軍方雷達和紅外線偵測到UFO，更同時有四名飛行員的近距離目擊證詞。若說四人集體幻覺，儀器又恰巧失靈，那機率也未免太低。

節目訪問了涉事的兩位飛行員，他們說：雷達偵測到某個物體可瞬間急降八萬尺，速度之快，完全超越人類科技極限。他們駕駛飛機前往察看，赫見本來波平如鏡的蔚藍色海面上，濺起一大堆白色浪花，有一粒形似「的嗒糖」（Tic Tac）、大小如波音737的物體在水面上亂跳。

飛行員形容它像隨機彈跳的乒乓波，完全沒有可預測的軌跡。忽然間，「的嗒糖」彷彿知道偵察機的存在，竟急升至他們附近，繼而當着眾人眼前消失於空氣中。幾秒鐘後，有航空母艦的雷達偵測到它已飛到六十里外。只是幾秒鐘。

前海軍飛行員葛雷夫（Ryan Graves）在節目爆料，說大西洋沿岸訓練的飛行員，至少有幾年每天都看到UFO。葛雷夫說，如果是敵國偵察機，的確有很大國安問題，但因為它們看起來有點不同，美國政府就不太想正視，情願忽視它們「每天在看着我們」的事實。

計我話，咁厲害嘅「的嗒糖」又點會唔係中國發明呢？中美如果一戰，相信三十秒就可結束。