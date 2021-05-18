那夜應承下廚。

湊故友家人添新屋熱鬧，煮飯仔，吃喝聊天。

時間錯配，從黃惠康醫生的大窩口診所例行驗身之後，走路到荃灣楊屋道街市選購食材。

同伴跟我南轅北轍，煮菜猶如做他的外科手術，逐點逐點不打天才波，必須按步就班。

工作還是悠閑小日子，自己習慣絕不一成不變，什麼腹稿全部嘥氣；天氣突變，時間不足或過份充裕，異色突襲暈頭轉向⋯⋯總之計劃無信，按情緒按環境常變。不為改變而內疚，也不為搞砸眾人期待而道歉，不斷改善別人承諾失落後的反應；為自己好，淡出行雷閃電，淡入微風細雨。

走入楊屋道街市，時近六點，部份魚菜肉攤收拾乾淨準備收工，不理三七二十一，看到什麼便買什麼，原定海鮮墨魚汁黑漆燴飯Risotto Nero；那裏還有墨魚？就算有，淪落到這個鐘數，賣相五勞七傷，何得充裕鮮墨汁？

首入眼簾手掌大小黃腳𩶘，五人每人一條清蒸處理。七、八吋長黃花魚，也來五尾，灑幾滴海鹽抹薄生粉以慢火香煎。賣剩最後一份奄仔蟹一百元五隻，個子不大，勝在生猛。海蝦（當然海中飼養）六十蚊一斤⋯⋯總的來說，平到你笑。街巿門口菜舖趕收巿，十元兩條勝瓜，十元四尾小巧雞髀菇。滿眼無的士，望南風吹起藍天白雲日落藍巴勒海峽好不迷人，決定沿海岸公園走路到目的地，從「海之戀」走至靠近汀九頭，滿頭大汗仍不斷停下為日落造像，老友記不斷來電催促，不理。

海岸之上，單位不多頗寧靜，聽濤望汀九橋紅霞並大嶼，葡萄酒透足氣，食材洗淨，趁機坐寬敞露台喝酒聊天，談風月不談政治，談從前老好日子。

吃完蒸好黃腳𩶘，吃香煎黃花，還有屋主白切及酒糟兩味四斤幾重香滑大閹雞並去濕雞腳湯；自己壓軸演繹從未煮過「奄仔蟹海蝦雞髀菇勝瓜粉絲煲」。

平實無華，所費無幾，一夜嘻哈同枱，擁抱道別相互提醒：剩下就是我們幾個，得閒無事常相見！

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