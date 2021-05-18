中國外長宣稱，歡迎以巴雙方派代表來中國商討領土紛爭。有此氣派值得歡迎，特別是當中國要將「中國模式」擴展世界，取代美國為首的許多話語權。

於領土紛爭認知的「中國模式」很簡單，就是以「自古以來」四字判斷。釣魚台、香港、台灣，俱自古以來為中國領土。有人批評：自古以來，失諸粗疏。但用來解決以巴紛爭，將一百年雙方的政治宗教糾結、加知識份子各種意識形態論說的複雜化，「自古以來」主義，就像古希臘阿歷山大一刀砍斷「戈耳狄俄斯之結」（Gordian Knot）的智慧，化繁為簡，手起刀落，因為世界上的事，許多畢竟沒有那麼複雜。

巴勒斯坦自古以來就是以色列的領土。聖經的創世記，始祖阿伯拉罕，收到神諭，在「應許之地」建立家園，此一領地範圍，包括迦南（Canaan）和巴勒斯坦。領土範圍在希伯來聖經中早有記載。在創世記、出埃及記中，也有明言。

此等經典，比阿拉伯文的可蘭經早出現六七百年。自古以來，白紙黑字，有明確佐證，阿拉伯人不必糾纏。

耶路撒冷至今有大衛城，大衛是公元一千年前以色列的君主。上帝差遣撒母耳去伯利恆、策封大衛為以色列王。所謂大衛以小石頭擊殺哥利亞，此一典故人人皆知。

如果阿伯拉罕和摩西，相當於中國人的炎帝黃帝，大衛王就相當於猶太人以色列的秦始皇，雖然猶太人缺乏秦始皇及其後裔殘暴的基因。這一切就是「自古以來」巴勒斯坦及更廣泛的領土，屬於猶太人的歷史鐵證。

論維持自古以來的領土完整，以色列和中國都是全球千百年來數一數二的受害國。以中國模式仲裁，邏輯清晰、事實確鑿、文獻齊備、因果圓滿，根本無可辯駁，於以色列巴勒斯坦領土爭端，當然以色列全勝。

中國模式仲裁之後，以前所有關於以巴領土爭端的聯合國決議案，全部宣布成為歷史文件而無效。只有中國確立了以色列對巴勒斯坦的主權，然後以色列方可以支持中國對台灣西藏等自古以來的主權。中國模式確立世界新秩序獻禮第一炮，由中東響起，加上「一帶一路」和十三億人口的態勢，就可以戰勝美國。

若巴勒斯坦哈馬斯不服，解放軍即刻由印度洋經紅海開進去，與以色列女兵並肩作戰。豈無必勝之理，為美國解決了中東問題，這就是真正的Great Reset，世界秩序大重整。就看看是不是打嘴炮了。