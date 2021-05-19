有朋友來書，問李白《將進酒》詩那「將」字的意思，以及詩中「五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒」那「將」字，又應怎樣解釋。

按「將進酒」是古樂府詩題，所言一般是飲酒放歌。漢朝一首《將進酒》是典型：「將進酒，乘大白。辨加哉，詩審博。放故歌，心所作。同陰氣，詩悉索。使禹良工觀者苦」。

至於詩題「將」字的意思，可參考《詩經．鄭風．將仲子》，作詩的女郎怕兄長不滿，叫情郎不要踰牆來會，不要折斷牆下桑樹：「將仲子兮，無踰我牆，無折我樹桑。豈敢愛之（不是愛惜桑樹），畏我諸兄。」 朱熹集注云：「將，請也。音槍。」換言之，「將進酒」讀如「槍進酒」，粵音相同，意思是「請進酒」。

「五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒」的「將」，則是「拿」的意思，讀作「章」。《西廂記》第五本楔子張生中了狀元，要修書與崔鶯鶯，就叫琴童：「你將（拿）文房四寶來。」成語「將心比心」、「將無作有」等，「將」都有「拿」字含義，逐漸引伸為「把」的意思，例如《西遊記》第四十二回紅孩兒不理孫行者搦戰，緊關着門：「行者心中大怒，舉鐵棒，將（把）門一打，打了個窟窿。」

我童騃之年，在家中大神廳讀書，神龕上一尊白瓷觀音像，應聽過我誦《將進酒》。一切還歷歷在目，而我已滿頭班白。「君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪。」這況味少年人那裏能夠領略。