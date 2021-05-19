大業張埋單鬆人之時，走埋左丁山張枱，居然問：「喂，邊個叫做姜濤？」吓，為何有此一問，左丁山都係認識呢個名字唔夠一個月咋，於是簡單告知，大業張問：「哦，會紅幾耐？」咁又唔知噃，新進歌星紅幾耐，冇得寫包單，好似發哥咁，紅咗40幾年，連姜濤都話要請發哥出嚟谷針，咁先叫做巴巴閉，姜濤及Mirror如不行差踏錯，相信未來幾年都會好紅，聽講，Mirror打鐵趁熱，幾乎肯定會在年尾衝入紅館開演唱會，到時又會引起一片撲飛狂潮。

大業張問姜濤點樣爆紅，幾難一一解釋。以左丁山所知首先要歸功ViuTV力捧，Viu最初冇乜觀眾，亦冇幾多人認為有前途，但新一代人物有朝氣，Viu之掌舵人係中大聯合書院新聞系師弟魯庭暉，論年紀，曾志偉做得佢阿爸有餘，但21世紀電視台唔再係肥皂劇「狂潮」、「家變」、「上海灘」年代，綜藝節目亦唔係歡樂今宵，若無年青人思維，好難有突破嘅，譬如N太話Mirror演唱會之舞蹈編排好精彩，有新意，係邊個編嘅呢？會長Y來短訊話：「原來Mirror之排舞師係方家諾，新亞2000年運動科學系校友，讀書時已醉心於現代舞，正如黃修平（新亞藝術系98年）專注電影？」新一代創意人就係有此本事，踏入長者年齡之人，應該從電視台退休咯，由四十歲左右嘅人掌舵罷啦，試問歡樂今宵創始編導蔡和平在1967年係幾多歲？21歲囉，唔係68歲。

江山代有人才出，創意人最容易新陳代謝，唔好以為個個都係Uncle Ray，做DJ可以做到96歲，做足72年，世界上只有一個啫，而且佢只係主持一個音樂節目，專業精神無人可及。

魯庭暉領導下之Viu，朝氣勃勃，不時爆發新創意，搞節目會爆紅一隊Mirror樂隊，成為香港新一代偶像，石破天驚，唔怪得李澤楷在電盈股東大會上都要提一提ViuTV，話電訊盈科股價未能反映Viu之價值係送嘅！投資者不妨細味此言。查8號仔上周收市價約為4.32元，52周波幅係4.016元至5.05元，每股派息3毫2，以4.32元一股計，息率係7.4%，遠勝iBond。如果ViuTV持續有增長，可以威脅TVB嘅話，8號仔會更值錢，此則有待魯庭暉更加努力嘞。