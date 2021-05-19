初步調查結果，國安一哥在無牌骨場並沒有涉及不道德或違法行為，你信不信？我信，我信，我信。請勿又天真又傻，以為一加一必定等於二，世事無絕對呀親，就像有人去海南叫海南雞飯，話自己淨食飯冇食雞，甚至只食咗兩片青瓜，我都會信到十足十。一樣米養百樣人，你網上訂票，去到戲院聚精會神睇戲，不表示個個都好似你咁傳統，A君B君施施然入場，可能只為了食爆穀飲可樂，或者上廁所屙屎屙尿，眼睛一分鐘也沒有在銀幕上停留過，有什麼理由夾硬冤枉他和你一樣浪跡天地，變相支持賣國賊趙婷？以此類推，光顧鞋舖唔買鞋單單買襪，漫遊書店唔買書買六合彩，入馬場唔賭馬專心溝仔，每月收四十萬現金唔為人民服務只替翠翠舐肛，有什麼值得大驚小怪？想當然真是一種要不得的壞習慣，切記要戒啊，由朝到晚拘泥於阿媽係女人的死板邏輯，完全不考慮原來她可以是他，想像力長期罷工，因住腦生生銹。

盡責的記者起底，疑似找到那間無牌店，接電話的女子表示如常營業，「五百蚊一個鐘，揼骨同用手」。咦，揼骨唔用手，唔通用腦咩，點解要特別聲明，恕我未曾幫襯過，完全不明白佢講緊乜。網上搜獲的價格表，最平「60mins:$500」，最貴「90minsnuru:$1000」，前者沒有註明包括哪些服務，後者「按摩+出火+全高清推+波推+夾腸+侍浴」，其豐富多彩連基佬見到都躍躍欲試。既然阿蛇邪店揼正骨，睇怕揀的是平餐，慳家雖然是美德，非常值得讚許，不過一場去到食得咁清淡，真係好嘥啫。