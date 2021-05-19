香港政府朝令夕改，一時放風要求所有在港外傭五月九日前接受強制檢測，接種兩劑疫苗並已過十四天者可獲豁免，並聲稱研究要求外傭續約前需接種認可的疫苗。一時又宣佈不會推行外傭續約須打疫苗。結果玩死外傭，超過三十四萬名外傭在限期前接受強制檢測，並恐慌式搶打疫苗，人山人海人擠人的場景，人為製造群聚及感染風險。

三十四萬外傭強檢，最終只找出三宗變種病毒個案，證明外傭並非感染率高的人群，令人質疑港府是否歧視及針對外傭。

可惜，在政府煞停強制外傭接種疫苗前，四十四歲菲傭Grace在接種了疫苗十八日後，在僱主寓所暈倒，送院後不治。成為首個在港接種疫苗後死亡的外傭。當然，跟其他接種疫苗後在短期內死亡的三十三名死者一樣，Grace的死，必定與疫苗無關，她只是死於不幸，死於死神急call，或者是死於陽壽已盡。

Grace的姐姐在接受訪問時提及，Grace沒有病患，毋須看醫生，平時亦很注重身體及飲食健康。她在港工作已經超過十五年，之所以選擇在香港工作，其中一個原因是香港安全。她一定沒想過，最終她魂斷香港。我們只能夠想像一下，一個四十四歲、正值壯年，且無病痛的女子，如果不受朝令夕改的政策影響，如果不打疫苗，會不會突然死亡呢？只有死神知道。

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