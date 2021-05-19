有甚麼節目好笑過《開心大綜藝》？比Error更Error？比Mirror引起更大的尖叫？

就是警察解釋蔡展鵬的記者會。

警察搗破一個經營色情事業的無牌按摩院，並且拘捕了六名涉嫌賣淫的女子，然後「發現」一個名叫蔡展鵬的男子。而這個男子，雖然出現在上述的賣淫無牌按摩院現場，但他完全沒有做過不道德、違規違法的行為。

畫面應該馬上射出幾束聖光，再配以「哈利路亞」的聖詩歌聲。除了聖人，還有甚麼理由可以解釋這個現象？

不要引用太多外國勢力元素，宗教上可能政治不正確，應該配合國情，屏幕彈出幾行文字，「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」；「酒肉穿腸過，紀律心中坐」；「柳下惠坐懷不亂真君子」。

小時候聽柳下惠的故事，覺得老祖宗都是胡說八道神經病。據說，柳下惠夜宿破廟，遇到一年輕女子，適逢天降大雨，女子衣衫盡濕，央求坐在柳下惠的懷中取暖驅寒（講真架！唔好笑！）柳下惠竟然一口拒絕，認為有傷風化，女子卻講出大道理：「如果我凍親，無力照顧家中老母，你救我等於救咗兩條命，你不讓我坐在懷中就等於害了兩條人命！」（都係真架！唔好笑！）結果柳下惠無奈答應，緊抱女子在懷中，卻平靜清白的過了一夜！後世讚之為「真君子」！

今天，蔡sir比柳下惠更加柳下惠，入淫窟而不亂性，接受按摩而沒有不道德，可能蔡sir也是為了治好自己的腰痛，否則無法服務市民、打擊外部勢力、愧對國家任務。

我只有一個疑問，不是問法官大人，而是問老婆大人：「你相信嗎？」如果香港的老婆們講一句「相信」，明天應該所有spa、按摩店逼爆各種男人，開門口令只有一句：「我有腰痛，我支持香港警察，你現在可以揼我了。」