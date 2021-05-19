不知從何時起，共同的命運是正在經歷一個沒有安全感的年代，各行各業因為那些未經深思熟慮推出朝令夕改的新規而無所適從；年輕人上街稍不留神隨時被喝令止步或遭到如對待罪犯般不容分辯地犯了法，國安法大過天，人人自危，而疫情至今仍未清零，疫苗後遺症時有所聞，有名有姓、有傷有死，可別說到底只有少數，這種生死攸關的意外一個都嫌多，何況這一切並非空穴來風。

悲劇時時有，笑話多籮籮，一特之首忽然霸佔大氣電波成為主持人；一上場攬四十輯，可憐的收視率也阻擋不了非要入不熟之行的熱情和野心，好不好笑？荒不荒謬？反正沒看過，也不打算叫低沉的情緒百上加斤；放着百廢待舉的現狀不上心，對連莊反而奇謀盡出。人貴自知，這些年坐在這個位置早已搞得天怒人怨尚且不肯罷休，還要死纏爛打，究竟是什麼蒙蔽了她的雙眼？

人間的不平事、荒唐事、令人髮指的事、一日日周而復始，情況只有更壞，寫在臉上的心機與強橫，可以令一個人的外貌氣質變了樣，生而為人非要做官乎？

在這樣一個人人缺乏安全感的年代，日子還是要過下去，偶然也會醒起究竟現在過的是怎樣的日子？曾經擁有的一點一點在失去，到什麼時候才是個頭？還要忍受多久已是人人心中的疑問。

以前常見面的朋友，如今已各自宅在私人小天地，所思所想不再交換吐露，所作所為逐漸變成了消沉的多一事不如少一事，人生中有些分享已大打折扣而一些常會襲上心頭的愁緒周而復始揮之不去，怎是一個悲字了得。