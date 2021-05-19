特府宣佈，為大灣區融合，香港特府公務員須北上大陸大灣區「掛職」三年。

「掛職」一詞以前從未出現過，似為香港特區漢語新創。以漢語之語境學，一個「掛」字，不是品味良好（of good taste）的事情：「掛了」指死掉，「掛單」指無處夜宿上他人家白住，還有一句成語叫做「龍舟掛鼓」，是何意思，可參詳電影「色戒」中著名的三場大膽床戲之第三本。

當然，除非是台灣詩人鄭愁予，有化龍舟鼓之淫褻為文化之意境的神來之筆：「是誰傳下這詩人的行業？黃昏裏掛起一盞燈。啊，來了，有命運垂在頸間的駱駝，有寂寞含在眼裏的旅客。是誰掛起的這盞燈啊？」

順便上點文學課：此處一個掛字，有夜色朦朧的昏黃視覺，佐以後有駱駝行走時叮叮的小鈴子的音響，再回到「黃昏裏掛起的那盞燈」，如電影的蒙太奇，不必詮釋，訴諸感性。這叫做中文，不是漢語，而且是在蔣中正先生戒嚴時期產生的民國美感型的中文，令人聯想無限。

至於「掛職」，即使「知識青年上山下鄉接受農民再教育」時期，亦無「知青掛農」之說。殖民地香港時期，倒有英文secondment一詞，譬如香港電台職員，second去倫敦白人之BBC學習觀摩。人家宗主國是條大龍舟，香港才是掛在舟邊的小鼓；英國是駱駝，香港公務員是掛在駱駝頸上的那隻小銅鈴。

香港公務員去大陸一「掛職」，恐有點言語。除了孔慶東教授所指的一些「香港人給英國殖民者當走狗當慣了」的敏感類別，那邊早深入民心；一九九七年之後，殖民地掛鼓於白人的香港精英在大陸官場的名牌幻覺也早破滅。若某市郵電局，來了個香港經濟事務局掛職的，第一天九點上班，單位領導提着一杯松柏長青的碧螺春，擱在桌子上，說：咦，這是啥人？另一個叫小王的，嘴角一歪：新人，是香港來掛一掛的。操山西腔普通話的領導說：「哦，林鄭月娥派來的呀，好呀。你們香港淨出港獨暴亂份子，這樣不好。歡迎你掛到我們這裏多學習，地方大，多走走，好好認識國家呀。」

該有什麼任務可分配的？一拍腦袋，有了：單位裏廁所衛生長期搞不好，聽說香港這方面很先進，不如你去清潔一下吧。勞動最光榮哦。

這時，掛職的那個叫Stephen Lam的AO一楞，普通話廁所兩個字，隱約他是聽得懂的。只是第一天上班，這種職場文化，他不太習慣。

龍舟競渡的端午節快到了，咚咚鏘，香港的公務員，加油喲。