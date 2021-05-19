前日O記總警司黃維開記者會，交代蔡展鵬幫襯無牌按摩院事件，說：「一個不爭嘅事實係：警察進行執法行動嘅時候，佢（指蔡處長）喺現場畀我哋同事搵到。」之後黃Sir強調「蔡先生喺呢個場所被發現嘅時候」，「係冇任何違法、違規或者不道德嘅行為。」媒體報道均聚焦於「冇違法、違規或不道德行為」，我覺得搞錯了重點。

重點，是黃Sir耐人尋味的措辭。黃Sir轉彎抹角形容蔡處長「被發現」、「畀我哋同事搵到」，難道不覺得這種表達很彆扭？通常屍體才稱為「被發現」，但蔡處長生勾勾，有自由意志，直接說「蔡展鵬幫襯邪骨場」才是「不爭嘅事實」，黃Sir何必硬要講「被發現」，彷彿蔡處長是身不由己的object呢？

黃Sir刻意強調蔡展鵬「被發現時」，警方沒發現他有違法、違規或不道德的行為。這句話信息量超大。蔡展鵬不可能是在「被發現」的剎那， 才穿過蟲洞進入骨場的。換言之，蔡在「被發現」前已在那兒待了一段時間，當時有沒有違法、違規和不道德的行為——這才是公眾最感興趣的地方——黃Sir並未斷然否認。

據警方說，他們「發現」蔡處長時，同場拘捕六名女子。既然黃Sir稱蔡展鵬沒有違法，也沒有不道德行為，市民不禁思考：國安處長在邪骨場做什麼？處長身為專業人士，必然懂得分辨有牌無牌，揼正骨何不光顧有牌按摩院？魯迅說「我向來是不憚以最壞的惡意，來推測中國人的」，我則不憚以最好的善意，來推測香港警察。

身為國安處長，為了保衛人民民主專政的政權和中國特色社會主義制度，必須無孔不入貫徹落實國家安全措施。蔡展鵬處長深入骨場的時候，我相信必然有一股促進中華民族偉大勃興的熱血衝上了頭。他面對骨場內六名可疑的按摩女，依法採取必要手段進行全面國家安全審查，實行集中統一高效權威的國家安全領導體制，深度調查她們是否為了實施顛覆國家的恐怖活動，非法管有傳染病病原體，也是很合邏輯的事。

蔡展鵬出淤泥而不染，揼邪骨而不舉，不違法，不違規，可按摩而不可褻玩，警之君子也。