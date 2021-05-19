小妹妹指着靈位上的相片，黑白的，帶點少年反叛似笑非笑又有點得戚，雖是學生照，但一眼認出來。

「哥哥──這幅相是你呀！」

媽媽和外婆去了上面靈灰閣進口處的化寶爐，給他燒衣包紙紮禮物食物和日用品，他已有去年的經驗，一陣便「收到嘢」了，四下回歸沉寂荒涼時，他一拐一拐走到自己靈位前，再重溫一下生前容貌。

「對呀，是參加學校球隊那天拍的，都幾英㗎。」

靈位上有生卒年月日。

「2003~2019，」小妹妹指指點點：「即係……」

她要數手指計算，所以作為大哥哥就回應了：「16歲走。」

她又指着他名字：「你叫乜永安呀？呢個係咪『祈禱』個祈字呀？」

「唔係祈禱，冇得祈禱，冇神保佑──呢個『祁』字，我姓祁，因為衰老竇係上海嚟香港嘅，夾硬畀個姓我，我唔中意個姓，你以後叫我永安哥哥算嘞，或者淨係叫哥哥。」

「好。」

永安問：「我16，你呢？」

「你估吓？」

「你走時得嗰幾歲大有乜咁難估？都係小鬼仔鬼豬豬──」

「吓？你點知我唔係人？」她天真地還以為是個秘密呢。

「在這兒出現的，戴口罩是人，不戴口罩是頑固廢老，或者是鬼。」

小妹妹伸手掩嘴。「我有『手罩』！」咭咭笑得很頑皮。

「你幾歲？」

「我5歲啦，我是2012~2018的，因為未過生日所以5歲──」

「你看來又奀又瘦，好似冇5歲，得3、4歲──係得對眼仔夠大，不過你成身都係傷痕嘅？畀我睇吓──」

她馬上伸手遮掩……

（明續）