「叫獸啊，叫獸，請問道德的定義是？」

「正如我剛才講，你問錯問題，小小小學生，你問題太大，新一代教育要求問題只有一個標準答案。道德是三綱五常，是上帝發明的義人篩檢劑，是義務倫理、規範倫理的一套規範，也是大腦負責心智情感記憶的神經網絡。出這個題目，我怎麼評分，想害我被舉報嗎？你應該問，道德有什麼作用。」

「叫獸，叫獸，你剛才什麼都沒說啊，那道德是拿來吃的嗎？」

「正如我剛才所講，這是揣測性問題。你是吃了隔離營的餿便當嗎？抑或吃公帑吃壞了腦袋？」

「你剛才沒提過吃啊。吃飽有罪嗎？你怕直接回答問題嗎？」

「你這樣是嚇不倒我的。正如我剛才所講，道德宗教文化哲學倫理有不同準則，道德當然可以讓特定人士吞進肚裏，再用排泄物塞進別人嘴巴，例如發表仇恨言論。最符合普世價值的標準答案，道德作用是制約不道德行為，補充法律不能規範的罪行。道德感有時方便不道德的威權用來統治人民，有時會讓人民反過來對抗強權。」

「那請問什麼叫不道德呢？」

「正如我剛才所講，不同時代不同人種有不同標準。以前婚前性行為是不道德的，現在合法墮胎也可以出於道德考慮。性行為符合傳宗接代的倫理道德，已婚人士性交易被視為不道德，因為會在妻女面前抬不起頭來，如果當事人有道德恥感的話。」

「叫獸叫獸，其實我只想問，在提供性行為的無牌按摩店能夠忍得住，只接受按摩頸部以上，膝蓋以下部位，減輕腰痠背痛，是不道德行為嗎？」

「正如我剛才所講，阿當史密斯在《道德情操論》第一卷第三章所說：認為別人的激情符合實際，就是說我們能夠完全理解對方。」

「叫獸叫獸，我是別人，我不能理解負責國家安全大當家，為什麼偏要到提供性服務的按摩店去按摩，在非法處所發洩肌肉痠痛的激情，不但不符合實際，萬一按摩姐姐是黑暴臥底，趁機扭傷頸椎，豈不是暴露國家死穴？請問道德審查機制是怎麼一回事？」

「正如我剛才所講，這個崗位要求忠誠，忠於國家就是職業道德，關於道德審查，一切都在調查之中，對人腦神經的道德網路正進行微創手術中，不方便透露更多。你是哪間學校來的小小小學雞啊？唔問問題你會啞啊？」